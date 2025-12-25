A megállapodás értelmében a Verstappen Racing 2026-tól a Sprint Cupban és az Endurance Cupban is Mercedes-AMG GT3-mal versenyez, a program lebonyolítását pedig a tapasztalt 2 Seas Motorsport végzi. A Mercedes-AMG Customer Racing vezetése szerint az együttműködés rendkívül ambiciózus, és komoly sikerekre alkalmas alapokra épül.

Verstappen csapata komoly szerződést kötött a Mercedesszel

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Verstappen csapatának komoly ambíciói vannak

A Sprint Cupban Chris Lulham második szezonját kezdi a csapat színeiben, új csapattársa pedig a jelentős GT3-as tapasztalattal rendelkező Daniel Juncadella lesz. Az öt sprintfordulót Európa legismertebb versenypályáin rendezik, ahol a páros közösen vezeti majd a Mercedes-AMG GT3-at.

Az Endurance Cupban tovább erősödik a felállás: Lulham és Juncadella mellé csatlakozik a Mercedes-AMG gyári versenyzője, Jules Gounon is. A trió az öt hosszútávú futamon indul, köztük a szezon egyik csúcspontját jelentő, legendás 24 órás Spa-i versenyen. Gounon szerint a projekt minden szempontból alkalmas arra, hogy már az első évtől versenyképes legyen.

Gyári támogatással, tapasztalt partnercsapattal és erős versenyzői névsorral a Verstappen Racing Mercedes-AMG-re váltása egyértelműen jelzi a csapat komoly szándékait a 2026-os GT World Challenge Europe szezonban.