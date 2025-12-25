Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Ezt látnia kell!

Pánikba estek a nézők: sokkoló felvétel került elő az egyiptomi piramis belsejéből

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Verstappen Racing jelentős erőfeszítéseket tesz a 2026-os szezonra készülve: a csapat többéves együttműködést kötött a Mercedes-AMG Motorsporttal, és a jövőben a német gyártó GT3-as autóival áll rajthoz a GT World Challenge Europe sorozatban. A váltás új fejezetet nyit Max Verstappen versenyprogramjában, amely továbbra is a nemzetközi GT-mezőny élvonalát célozza meg.

A megállapodás értelmében a Verstappen Racing 2026-tól a Sprint Cupban és az Endurance Cupban is Mercedes-AMG GT3-mal versenyez, a program lebonyolítását pedig a tapasztalt 2 Seas Motorsport végzi. A Mercedes-AMG Customer Racing vezetése szerint az együttműködés rendkívül ambiciózus, és komoly sikerekre alkalmas alapokra épül.

Winner of the race Max Verstappen of the Netherlands on the podium celebrating his win. Verstappen drives the F1 race car No 1, the RB21 with Honda RBPT power unit for the Oracle Red Bull Racing Formula One Team. Max Verstappen is celebrating the win of the Abu Dhabi 2025 race and second place on the 2025 driver's championship. 2025 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Verstappen csapata komoly szerződést kötött a Mercedesszel
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Verstappen csapatának komoly ambíciói vannak

A Sprint Cupban Chris Lulham második szezonját kezdi a csapat színeiben, új csapattársa pedig a jelentős GT3-as tapasztalattal rendelkező Daniel Juncadella lesz. Az öt sprintfordulót Európa legismertebb versenypályáin rendezik, ahol a páros közösen vezeti majd a Mercedes-AMG GT3-at.

Az Endurance Cupban tovább erősödik a felállás: Lulham és Juncadella mellé csatlakozik a Mercedes-AMG gyári versenyzője, Jules Gounon is. A trió az öt hosszútávú futamon indul, köztük a szezon egyik csúcspontját jelentő, legendás 24 órás Spa-i versenyen. Gounon szerint a projekt minden szempontból alkalmas arra, hogy már az első évtől versenyképes legyen.

Gyári támogatással, tapasztalt partnercsapattal és erős versenyzői névsorral a Verstappen Racing Mercedes-AMG-re váltása egyértelműen jelzi a csapat komoly szándékait a 2026-os GT World Challenge Europe szezonban.

  • kapcsolódó cikkek:
„Mi ez a buta vigyor az arcodon?” – Verstappen kiakadt
Verstappent sokkolta a Mercedes csapatfőnöke
Verstappen meglepő döntést hozott, új korszakot kezd
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!