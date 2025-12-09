Max Verstappen ötödik világbajnoki címe az idei Forma-1-es szezon utolsó futamán csak egy hajszálon múlt, de erről bővebben már írtunk. Nos, kiderült, hogy a jövőre nézve ennél nagyobb problémái is akadnak a klasszis versenyzőnek, úgy tűnik, hogy szinte teljes egészében eltűnik Verstappen mellől az a szakembergárda, amely naggyá tette a Red Bull istállót.

Verstappen most lehet csak igazán ideges

Verstappen jövője is veszélybe került?

Több forrás is arról ír a sajtóban, hogy távozik posztjáról a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko, akinek a szerződése egyébként 2026 végéig szólna, viszont jövőjéről már Abu-Dzabiban, a szezonzárón is sejtelmesen nyilatkozott. Hétfő este több forrás is arról értekezett, hogy Marko készen áll arra, hogy elhagyja a posztját már az idény végén. Hivatalos bejelentés erről ugyan még nem érkezett, de mindössze néhány órán belül hozta le a hírt a német, a holland és a brit szaksajtó is (Bild, RacingNews365, Sky Sports és az Autosport).

A híres tanácsadó távozásával a Red Bull elveszítené a harmadik „oszlopát” is, ami korábban az istállót naggyá tette. Az osztrák szakember mellett a korábbi csapatvezető, Christian Horner és a legendás tervezőmérnök, Adrian Newey számított még ilyen „oszlopnak.” A Red Bull istállóját először Newey hagyta el, ráadásul eddig egyedül ő távozott a saját szándékából. A rutinos szakember még 2024-ben jelentette be, hogy elhagyja a csapatot, majd később azt is elmondta, hogy csatlakozik az Aston Martinhoz, ahol már idén munkába is állt, jövőre pedig csapatfőnök lesz.