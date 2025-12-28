Live
Mi történt?

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij találkozó időpontját

Szörnyű hír látott napvilágot. Kiderült, mi okozta Max Verstappen versenymérnökének, Gianpiero Lambiase-nak a többszöri távollétét az idei szezonban: felesége, Eloisa daganatos betegséggel küzd. A hírre azt követően derült fény, hogy a Red Bull szakembere könnyek közt zárta az idényt az Abu-dzabi Nagydíj után – a jelenet sokakat megérintett a paddockban és a szurkolók között is.

Max Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase a felesége mellett áll a nehéz napokban
Max Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase a felesége mellett áll a nehéz napokban 
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nehéz napokat élt át Max Verstappen versenymérnöke

Eloisa nemrég a közösségi médiában osztotta meg történetét: egy videóban muffint készített az orvosoknak és ápolóknak, akik az elmúlt hónapokban mellette álltak.

Örökké hálás leszek az orvosoknak, barátoknak és a családomnak a szeretetükért, kedvességükért és nagylelkűségükért. Az utam még nem ért véget, de azzal a támogatással, ami mögöttem van, semmitől sem félek. Szeretlek benneteket

 – írta megható üzenetében.

A Forma-1-es idényzárón könnyek között látható Lambiase reakciója így új megvilágításba került: a mérnök az utóbbi hónapok érzelmi terheit viselte

 – írja a Motorsport. 

A téli szünet most lehetőséget ad számára, hogy teljes mértékben felesége mellett lehessen, miközben a motorsport közössége egy emberként reméli, hogy a család küzdelme pozitív fordulatot vesz.

