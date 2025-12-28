Szörnyű diagnózis árnyékolta be Max Verstappen szezonját: a versenymérnökének, Gianpiero Lambiase-nak a felesége ugyanis rákbetegséggel küzd.
Nehéz napokat élt át Max Verstappen versenymérnöke
Eloisa nemrég a közösségi médiában osztotta meg történetét: egy videóban muffint készített az orvosoknak és ápolóknak, akik az elmúlt hónapokban mellette álltak.
Örökké hálás leszek az orvosoknak, barátoknak és a családomnak a szeretetükért, kedvességükért és nagylelkűségükért. Az utam még nem ért véget, de azzal a támogatással, ami mögöttem van, semmitől sem félek. Szeretlek benneteket
– írta megható üzenetében.
A Forma-1-es idényzárón könnyek között látható Lambiase reakciója így új megvilágításba került: a mérnök az utóbbi hónapok érzelmi terheit viselte
– írja a Motorsport.
A téli szünet most lehetőséget ad számára, hogy teljes mértékben felesége mellett lehessen, miközben a motorsport közössége egy emberként reméli, hogy a család küzdelme pozitív fordulatot vesz.