Szörnyű diagnózis árnyékolta be Max Verstappen szezonját: a versenymérnökének, Gianpiero Lambiase-nak a felesége ugyanis rákbetegséggel küzd.

Max Verstappen versenymérnöke, Gianpiero Lambiase a felesége mellett áll a nehéz napokban

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nehéz napokat élt át Max Verstappen versenymérnöke

Eloisa nemrég a közösségi médiában osztotta meg történetét: egy videóban muffint készített az orvosoknak és ápolóknak, akik az elmúlt hónapokban mellette álltak.

Örökké hálás leszek az orvosoknak, barátoknak és a családomnak a szeretetükért, kedvességükért és nagylelkűségükért. Az utam még nem ért véget, de azzal a támogatással, ami mögöttem van, semmitől sem félek. Szeretlek benneteket

– írta megható üzenetében.

A Forma-1-es idényzárón könnyek között látható Lambiase reakciója így új megvilágításba került: a mérnök az utóbbi hónapok érzelmi terheit viselte

– írja a Motorsport.

A téli szünet most lehetőséget ad számára, hogy teljes mértékben felesége mellett lehessen, miközben a motorsport közössége egy emberként reméli, hogy a család küzdelme pozitív fordulatot vesz.