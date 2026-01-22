A teszt helyszínválasztása nem véletlen: Enstone, az Alpine bázisa mindössze 40 kilométerre található a brit pályától, így kézenfekvő döntés volt, hogy itt próbálják ki először a 2026-os szabályrendszer szerint épített autót.

Az Alpine is a pályán

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az Alpine is bejáratta az első Mercedes-motoros autóját

Bár az égiek nem voltak kegyesek — eső nehezítette a körözést —, a csapat számára így is fontos adatokat hozott az első futás.

Az Alpine ezzel a negyedik istálló lett, amely már pályára vitte az új generációs gépét, követve az Audi, a Cadillac és a Racing Bulls példáját. A bejáratás egyértelműen korszakhatárt jelent a csapat történetében: a Renault döntésével ugyanis véget ért az a hosszú időszak. Az új együttműködés a Mercedes-szel új technikai alapokra helyezi a francia gárdát.

A tesztről néhány rövid videó is felbukkant már a közösségi médiában.

🚨 ¡El Alpine de 2026 debuta en el circuito de Silverstone!#F1pic.twitter.com/MugjI2kVsk — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 21, 2026

The sound of 2026 🔊



A526 hits the track for the first time. pic.twitter.com/uOB3M6l0HA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 21, 2026

A csapat a tavalyihoz nagyon hasonló festéssel, vagyis az elmúlt években már megszokott kék-rózsaszín kombinációval ment,

de hogy ez az idei dizájnjuk-e, vagy csak valami átmeneti festés, mielőtt február 23-án lelepleznék a véglegest, azt egyelőre nem tudni.

A Motorsport beszámolója szerint a helyszínen természetesen egyébként ott volt a másik versenyzőjük, Franco Colapinto is.