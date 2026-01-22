Live
Újabb F1-es csapat a pályán. Fontos mérföldkőhöz érkezett az Alpine Forma–1-es csapata: a francia alakulat először hajtotta pályára legújabb versenygépét, az A526-ost, amely immár Mercedes-erőforrással működik. A bemutatótesztre a legendás silverstone-i aszfaltcsíkon került sor, ahol Pierre Gasly kapta a megtisztelő feladatot, hogy elsőként vezethesse a csapat újkorszakos konstrukcióját.

A teszt helyszínválasztása nem véletlen: Enstone, az Alpine bázisa mindössze 40 kilométerre található a brit pályától, így kézenfekvő döntés volt, hogy itt próbálják ki először a 2026-os szabályrendszer szerint épített autót.

Az Alpine is a pályán
Az Alpine is a pályán 
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az Alpine is bejáratta az első Mercedes-motoros autóját

Bár az égiek nem voltak kegyesek — eső nehezítette a körözést —, a csapat számára így is fontos adatokat hozott az első futás.

Az Alpine ezzel a negyedik istálló lett, amely már pályára vitte az új generációs gépét, követve az Audi, a Cadillac és a Racing Bulls példáját. A bejáratás egyértelműen korszakhatárt jelent a csapat történetében: a Renault döntésével ugyanis véget ért az a hosszú időszak. Az új együttműködés a Mercedes-szel új technikai alapokra helyezi a francia gárdát.

A tesztről néhány rövid videó is felbukkant már a közösségi médiában.

A csapat a tavalyihoz nagyon hasonló festéssel, vagyis az elmúlt években már megszokott kék-rózsaszín kombinációval ment,

 de hogy ez az idei dizájnjuk-e, vagy csak valami átmeneti festés, mielőtt február 23-án lelepleznék a véglegest, azt egyelőre nem tudni.

A Motorsport beszámolója szerint a helyszínen természetesen egyébként ott volt a másik versenyzőjük, Franco Colapinto is.

