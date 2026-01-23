Az Alpine komoly reményeket fűz a Forma-1 új szabályrendszerének megfelelő autójához, amelyet az átdolgozott alváz- és motor­szabályokhoz alakítottak. A csapat már tavaly májusban jelentősen visszafogta a 2025-ös autó fejlesztését, hogy minden erőforrását az A526-os projektre összpontosítsa.

Ilyen lesz az Alpine új Forma-1-es autója

Fotó: x.com/F1

Az Alpine csapatát megelőzően a Ferrari is bemutatta új autóját, így mozgalmas volt a nap az F1-es csapatok számára.

Az Alpine már a Mercedes motorjaival megy majd

Az Alpine a konstruktőri bajnokság 10. helyén zárt. Ennél minden bizonnyal előrébb lépne a csapat, immáron a Mercedes motorjaival és Pierre Gasly, valamint Franco Colapinto segítségével.

Az új autót szerdán Silverstone-ban már ki is próbálták, a január 26-30. között Barcelonában sorra kerülő előszezoni teszt előtt.

Az autó rövidebb és keskenyebb lett, mint az elmúlt években, miközben visszatér az aktív aerodinamika: mozgatható első és hátsó szárnyaik lesznek, amit a mezőny nagy része korábban még sosem tapasztalt. Emellett 2026-tól nagyobb szerepet kap az elektromos teljesítmény is az erőforrásokban.