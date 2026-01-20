Az Aston Martin 2021-ben csatlakozott a Mercedeshez, miután a brit márka Racing Point néven futó csapatát átnevezték, és a sportban betöltött szerepét kettős jelenléttel – gyári csapatként és biztonsági-autó beszállítóként – erősítette meg.

Többé nem láthatjuk az Aston Martin biztonsági autóit a Forma–1-ben

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Aston Martin feladja az álmait?

Ezzel véget ért a Mercedes 1996 óta tartó kizárólagossága, ám az új felállás nem aratott osztatlan sikert.

A versenyzők többször panaszkodtak az Aston Martin Vantage alapjaira épített biztonsági autó lassúságára. A 2022-es Ausztrál Nagydíjon például Max Verstappen „teknősbékának” nevezte a járművet. Objektív adatok is igazolták a kritikákat: a Vantage mintegy 45 kilogrammal nehezebb és 200 lóerővel gyengébb volt, mint a Mercedes AMG GT.

Bár a brit gyártó a következő években igyekezett javítani a teljesítményen – 2024-ben további 150 lóerőt adva hozzá és új verziót is bevezetve –, a partnerség most mégis lezárul.

A The Race értesülései szerint az Aston Martin nem indokolta hivatalosan döntését, csupán megerősítette, hogy a megállapodás lejárt és nem került meghosszabbításra. A vállalat a következő közleményt adta ki:

Az Aston Martin és a Formula–1 között létrejött megállapodás, amely szerint az Aston Martin biztosítja a FIA hivatalos biztonsági és orvosi autóját, a 2025-ös szezon végén lejár. Miután megerősítettük a márka visszatérését az F1-be, hálásak vagyunk az elmúlt öt év során kialakult együttműködésért, és azért, hogy ilyen fontos szerepet tölthettünk be a rajtrácson.”

Ennek értelmében 2026-tól minden futamon a Mercedes AMG GT Black Series látja el a biztonsági autó szerepét, míg az orvosi autó feladatait az AMG GT 63 S folytatja. Így három év után újra a német márka marad az FIA egyetlen hivatalos beszállítója a versenypályák biztonsági járműveinek terén.