Már csak pár hét és kezdődik a Forma-1 2026-os szezonja. Bár a mostani téli szünet különösen rövid volt, az újonc Audi pilótája, Gabriel Bortoleto mégis hosszúnak érezte és már alig várja, hogy bemutatkozhasson új csapata színeiben.

Gabriel Bortoleto tavaly mutatkozott be a Saubernél – a 2026-os idénytől már az Audi gyári csapataként versenyez a Forma-1-ben – a nehézkesebb évkezdés után aztán komoly előrelépést tett. Az időmérőkön rendre felülmúlta rutinosabb csapattársát, Nico Hülkenberget, az idény második felére pedig stabil pontszerző lett. 

Az Audi pilótája, Gabriel Bortoleto már alig várja, hogy elkezdődjön a Forma-1 2026-os szezonja
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Az Audi pilótája a rövid szünetet is eltörölte volna

A versenynaptár zsúfoltsága és az új szabályváltozások miatt a jelenlegi téli szünet a szokásosnál jóval rövidebb lett a Forma-1-ben, ám a 21 éves brazil tehetség elárulta, cseppet sem bánja, hogy nem volt hosszabb a pihenő, mivel már kezdte „haszontalannak” érezni magát. 

Még csak ez lesz a második szezonom a Forma-1-ben. Ha rajtam múlt volna, még ez a rövid téli szünet sem lett volna. Persze, jó volt egy kis időt együtt tölteni a családommal, de úgy érzem, öt nap otthonlét után már kezdtem egy kicsit haszontalannak érezni magam. Hiányzott a csapat és a munka, úgy voltam vele »vissza akarok menni. Újra akarom kezdeni.«”

– mondta Bortoleto az Audi hivatalos berlini bemutatóján, amikor a csapat leleplezte az R26-os festését.

Bortoleto elmondta, a szünetben rengeteg időt fordított a szimulátoros gyakorlásra, ami hasznára lehet az új idényben. Amikor az újságírók arról kezdték faggatni, hogy pontosan mennyi időt töltött szimulátorozással, akkor így felelt: „Ó, nagyon sokat. Mármint hány napot? Nehéz megmondani. Amíg otthon voltam a szünetben minden nap gyakoroltam. Viszont amióta januárban visszajöttem, azt hiszem csak öt napot töltöttem ezzel. De nyilván az ünnepek miatt mozgalmas időszak volt. Eddig nem igazán volt még időm pihenni, amikor csak tehetem, és van egy szabadidőm akkor készülök, vagy a csapattal vagyok” – mondta a korábbi Formula 3-as bajnok.

A világbajnoki F1-es idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol. 

