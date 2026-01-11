Fontos mérföldkőhöz érkezett az Audi Forma-1-es projektje, ugyanis a német gyártó pénteken megtartotta első hivatalos próbáját a 2026-os szezonra készülő autójával Barcelonában, ahol először gurult versenypályára az R26-os.

Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg kipróbálhatta az Audit

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Először volt pályán az Audi Forma-1-es autója

Bár a tesztet zár kapuk mögött bonyolították le, néhány kép mégis idő előtt kiszivárgott, ugyanis néhány szerencsés rajongónak sikerült valahogy felvételt készítenie, amik aztán megjelentek a közösségi médiában. Később az istálló is megosztott néhány képet a hivatalos felületin, bár a képeken látható gép még nem az idei évre tervezett kiforrott változat, csupán egy még fejlesztés alatt álló alapautó.

„Hivatalosan is megkezdtük. Fontos mérföldkő Barcelonában, ahol az R26 először gurult ki versenypályára. Első nap. Első körök. Először tapasztalhatták meg versenyzőink az autót” – írta az Audi a közösségi oldalán.

A csapat két pilóta, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto ugyancsak lelkesen posztolt az első tesztnap után.

„Végre elindulhat ez az utazás! Első napom a pályán az Audi F1-gyel!” – írta a fiatal brazil pilóta, míg a rutinos csapattársa az alakulat teljesítményét és az alkalmazottak munkamorálját méltatta, mondván a csapat ilyen rövid idő alatt is képes volt pályaképes autót készíteni. „2026. január 9. – és a négy karika útra kelt!” – írta a 28 éves német versenyző.

Az Audi hivatalos berlini bemutatójára majd január 20-án kerül sor, ezt követően január 26. és 30. között szintén Barcelonában rendezik az első kollektív tesztelést, ami az első hivatalos felkészülés lesz a 2026-os szezonra. Ezt követően még két további tesztlehetőség nyílik Bahreinben, február 11–13. és február 18–20. között. A 2026-os Forma-1-es idény március 8-án veszi kezdetét az Ausztrál Nagydíjjal Melbourne-ben.