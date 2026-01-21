Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Audi Forma-1-es projektje. A német gyártó nemrég megtartotta első hivatalos próbáját a 2026-os szezonra készülő autójával Barcelonában, kedden pedig lerántotta a leplet az R26-os kinézetéről.
Az Audi is bemutatta a 2026-os versenyautóját
A német gyártó korábban jelentős sikereket ért el a motorsport más területein, így a raliban vagy épp az endurance-versenyeken, ám a Forma-1-ben eddig még nem szerepelt. A 2026-os belépés történelmi jelentőségű az Audi számára, hiszen a Sauber felvásárlása és a saját fejlesztésű erőforrás bevezetése egyaránt része a projektnek.
Az R26-os koncepcióját már tavaly novemberben bemutatták, ám a végleges festést kedden, Berlinben leplezték le.
Az Audi idei versenygépe egszerre modern és letisztult, a dizájn leginkább ezüst, fekete és piros részletekkel operál.
A német istállót csapatfőnökként Jonathan Wheatley irányítja, míg a Ferrarinál is megfordult Mattia Binotto az alakulat technikai és operatív igazgatója.
Ami a pilótákat illeti, a Sauber tavalyi párosa marad az Audinál, tehát a német Nico Hülkenberg és a brazil Gabriel Bortoleto
dolga lesz, hogy a pályán minél jobb eredményeket érjen el az F1-be újonnan belépett csapattal.
Még több kép az Audi első F1-es autójáról, az R26-osról:
