Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Audi Forma-1-es projektje. A német gyártó nemrég megtartotta első hivatalos próbáját a 2026-os szezonra készülő autójával Barcelonában, kedden pedig lerántotta a leplet az R26-os kinézetéről.

Íme, az Audi első Forma-1-es autója

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Az Audi is bemutatta a 2026-os versenyautóját

A német gyártó korábban jelentős sikereket ért el a motorsport más területein, így a raliban vagy épp az endurance-versenyeken, ám a Forma-1-ben eddig még nem szerepelt. A 2026-os belépés történelmi jelentőségű az Audi számára, hiszen a Sauber felvásárlása és a saját fejlesztésű erőforrás bevezetése egyaránt része a projektnek.

Az R26-os koncepcióját már tavaly novemberben bemutatták, ám a végleges festést kedden, Berlinben leplezték le.

Az Audi idei versenygépe egszerre modern és letisztult, a dizájn leginkább ezüst, fekete és piros részletekkel operál.

Audi reveal the R26, their first Formula 1 car, ahead of the team's debut season! 🤩💪#F1 pic.twitter.com/JYc6k6urae — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

A német istállót csapatfőnökként Jonathan Wheatley irányítja, míg a Ferrarinál is megfordult Mattia Binotto az alakulat technikai és operatív igazgatója.

Ami a pilótákat illeti, a Sauber tavalyi párosa marad az Audinál, tehát a német Nico Hülkenberg és a brazil Gabriel Bortoleto

dolga lesz, hogy a pályán minél jobb eredményeket érjen el az F1-be újonnan belépett csapattal.

Még több kép az Audi első F1-es autójáról, az R26-osról: