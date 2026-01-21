Live
Újabb Forma-1-es csapat rántotta le a leplet a 2026-os versenyautójáról. Az Audi első F1-es autójának modern és letisztult a megjelenése, a német gyártó a Sauber helyét veszi át a rajtrácson, és gyári csapatként vág neki az új technikai időszakban érkező kihívásoknak.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Audi Forma-1-es projektje. A német gyártó nemrég megtartotta első hivatalos próbáját a 2026-os szezonra készülő autójával Barcelonában, kedden pedig lerántotta a leplet az R26-os kinézetéről.

Íme, az Audi első Forma-1-es autója
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Az Audi is bemutatta a 2026-os versenyautóját

A német gyártó korábban jelentős sikereket ért el a motorsport más területein, így a raliban vagy épp az endurance-versenyeken, ám a Forma-1-ben eddig még nem szerepelt. A 2026-os belépés történelmi jelentőségű az Audi számára, hiszen a Sauber felvásárlása és a saját fejlesztésű erőforrás bevezetése egyaránt része a projektnek. 

Az R26-os koncepcióját már tavaly novemberben bemutatták, ám a végleges festést kedden, Berlinben leplezték le. 

Az Audi idei versenygépe egszerre modern és letisztult, a dizájn leginkább ezüst, fekete és piros részletekkel operál.

A német istállót csapatfőnökként Jonathan Wheatley irányítja, míg a Ferrarinál is megfordult Mattia Binotto az alakulat technikai és operatív igazgatója. 

Ami a pilótákat illeti, a Sauber tavalyi párosa marad az Audinál, tehát a német Nico Hülkenberg és a brazil Gabriel Bortoleto 

dolga lesz, hogy a pályán minél jobb eredményeket érjen el az F1-be újonnan belépett csapattal.

Még több kép az Audi első F1-es autójáról, az R26-osról:

Galéria: Képeken az Audi első F1-es autója
1/8
Bemutatta első Forma-1-es autóját az Audi

