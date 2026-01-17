Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

Link másolása
Vágólapra másolva!
Örömteli hírt jelentett be a Williams Forma-1-es csapatának pilótája, Alex Albon. A brit-thai versenyző a közösségi oldalán tudatta rajongóival, hogy eljegyezte a barátnőjét.

A Williams F1-es pilótája 2019-ben ismerkedett meg barátnőjével, a kínai profi golfozóval, Lily Muni He-vel. A Kínában született, de Kanadában felnövő sportolónő semmit nem tudott a Forma-1-ről, mielőtt Alex Albonnal megismerkedett volna, mostanra azonban rendszeresen feltűnik a paddockban.

Alex Albon és barátnője, Lily Muni He a Forma-1 2025-ös szezonzáró Abu-dzsabi Nagydíján
Alex Albon és barátnője, Lily Muni He a Forma-1 2025-ös szezonzáró Abu-dzsabi Nagydíján
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Eljegyezte barátnőjét a Williams pilótája

A pár közel hét éve egy közösségi oldalon botlott egymásba, de utána még hónapokig nem került sor az első randira. Azóta viszont szorosabb lett a kapcsolatuk, amit úgy fest, most még szilárdabb alapokra helyezek.

A 29 éves brit-thai pilta a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkérte párja kezét, aki igent mondott. Albon a boldog pillanatról egy képet is megosztott, amelyen egy eljegyzési gyűrű látható, a bejegyzés mellé pedig a következőt írta: „Azt hiszem, most már örökre egymás mellett ragadtunk”.

A Forma-1 jelenlegi rajtrácsán csupán két házasságban élő pilóta van, Nico Hülkenberg és Sergio Pérez. Hozzájuk csatlakozhat hamarosan Albon és Charles Leclerc is. A Ferrari monacói pilótája ugyanis novemberben jegyezte el modell kedvesét, Alexandra Saint Mleux-t.

Alex Albon és barátnője, Lily Muni He a Forma-1 2025-ös szezonzáró Abu-dzsabi Nagydíján
Galéria: Ez a gyönyörű golfozónő csavarta el a Forma-1-es pilóta fejét
1/10
A profi kínai golfozónő, Lily Muni He évek óta alkot egy párt a Williams Forma-1-es pilótájával, Alex Albonnal
  • Kapcsolódó cikkek:
Hamilton fellélegezhet? Fontos döntést hozott vele kapcsolatban a Ferrari
„Minden kicsit ismeretlen" – így várja Max Verstappen a megújuló F1-et
Verstappen újra a csúcsra törhet: bemutatta 2026-os F1-es autóját a Red Bull – galéria
Lewis Hamilton furcsa kijelentést tett a Ferrariról
Alaposan leszólták a Ferrari festését
Verstappen végre válaszolt a kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat
Verstappen elszólta magát, kiderült, távozik-e a Red Bulltól


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!