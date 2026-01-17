A Williams F1-es pilótája 2019-ben ismerkedett meg barátnőjével, a kínai profi golfozóval, Lily Muni He-vel. A Kínában született, de Kanadában felnövő sportolónő semmit nem tudott a Forma-1-ről, mielőtt Alex Albonnal megismerkedett volna, mostanra azonban rendszeresen feltűnik a paddockban.

Alex Albon és barátnője, Lily Muni He a Forma-1 2025-ös szezonzáró Abu-dzsabi Nagydíján

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Eljegyezte barátnőjét a Williams pilótája

A pár közel hét éve egy közösségi oldalon botlott egymásba, de utána még hónapokig nem került sor az első randira. Azóta viszont szorosabb lett a kapcsolatuk, amit úgy fest, most még szilárdabb alapokra helyezek.

A 29 éves brit-thai pilta a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkérte párja kezét, aki igent mondott. Albon a boldog pillanatról egy képet is megosztott, amelyen egy eljegyzési gyűrű látható, a bejegyzés mellé pedig a következőt írta: „Azt hiszem, most már örökre egymás mellett ragadtunk”.

A Forma-1 jelenlegi rajtrácsán csupán két házasságban élő pilóta van, Nico Hülkenberg és Sergio Pérez. Hozzájuk csatlakozhat hamarosan Albon és Charles Leclerc is. A Ferrari monacói pilótája ugyanis novemberben jegyezte el modell kedvesét, Alexandra Saint Mleux-t.