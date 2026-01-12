Valtteri Bottas öt rajthelyes büntetéssel kezdi a 2026-os Forma-1-es idényt Ausztráliában.

Valtteri Bottas a korábbi büntetése miatt került nehéz helyzetbe

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Valtteri Bottas büntetése

A finn pilóta idén a sorozat újoncának számító Cadillac színeiben tér vissza, azonban a múltból még maradt egy elintézetlen ügye, amely most üt vissza - szúrta ki a Motorsport.

Nem mindennapi esetről van szó, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy büntetést átvisznek egy új szezonra, különösen úgy, hogy közben a pilóta csapatot váltott és egy év szünetet is tartott.

Ennek ellenére az FIA nem kegyelmez, Bottasnak a 2026-os Ausztrál Nagydíjon le kell töltenie az öthelyes büntetését.

Miről van szó pontosan?

A büntetésre még a 2024-es évad szezonzáróján, az Abu-Dzabiban történt incidens miatt került sor. Bottas akkor a Sauberrel keveredett ütközésbe Kevin Magnussennel, miután a versenybírák szerint rosszul mérte fel a féktávot.

Az eset után kiszabott öt helyes rajtbüntetést azonban már nem tudta letölteni, mivel azóta távozott a Saubertől és egy időre versenyzői ülés nélkül maradt.

Most, hogy újra rajthoz áll, teljesítenie kell a korábbi ítéletet.