Elképesztő történet. Carlos Sainz, a Williams spanyol Forma–1-es versenyzője nem a klasszikus befektetési utat választja – ahelyett, hogy részvényekben vagy ingatlanokban tartaná vagyonát, korlátozott példányszámú Ferrarikba fektet. És ha ez nem lenne elég egy 18 éves Volkswagen Golf GTI-t használ a mindennapokban.

Carlos Sainz döntése, mint mondja, tudatos pénzügyi stratégia, nem csupán szenvedély.

Carlos Sainz, a Williams spanyol versenyzője nem a klasszikus befektetési utat választja
Carlos Sainz, a Williams spanyol versenyzője nem a klasszikus befektetési utat választja 
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Carlos Sainz igazi különc lenne?

Azt mondták nekem, hogy ez egy nagyon jó üzlet, remek befektetés, különösen a limitált szériás Ferrarik, amelyeknek jelentősen nő az értékük”

 – emlékezett vissza a gyűjtés kezdetére.

A Forma–1-es pilóta mára öt exkluzív modellel büszkélkedhet, köztük a ritka Ferrari Daytona SP3-mal és az SF90 XX-szel. Gyűjteménye értéke meghaladja a 10 millió eurót, ami duplája az eredeti befektetésnek. A sor hamarosan új taggal bővül: még idén megérkezik az 1200 lóerős, 4 millió eurós Ferrari F80-as „szörnyeteg”.

Sainz pénzügyi filozófiája a kézzelfoghatóságon alapul. 

„Ahelyett, hogy a bankban tartanám a pénzem, inkább félreteszem olyan gyűjtői autókra, amelyek reményeim szerint hosszú távon profitot termelnek majd” – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem bízik a pénzintézetekben: „A bankokkal sosem rendelkezel száz százalékos kontrollal.”

@vini.garage I have a GOLF! #f1 #formula1 #sainz #carlossainz #gti #golf ♬ som original - Vinicius Sawczyn

Érdekesség, hogy a többmilliós flottát szinte sosem vezeti, mert minden megtett kilométer csökkentené értéküket. 

A mindennapokban inkább egy 18 éves Volkswagen Golf GTI-t használ – ugyanazt, amit még a szüleitől kapott 18. születésnapjára.

