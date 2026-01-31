Carlos Sainz döntése, mint mondja, tudatos pénzügyi stratégia, nem csupán szenvedély.

Carlos Sainz, a Williams spanyol versenyzője nem a klasszikus befektetési utat választja

Carlos Sainz igazi különc lenne?

Azt mondták nekem, hogy ez egy nagyon jó üzlet, remek befektetés, különösen a limitált szériás Ferrarik, amelyeknek jelentősen nő az értékük”

– emlékezett vissza a gyűjtés kezdetére.

A Forma–1-es pilóta mára öt exkluzív modellel büszkélkedhet, köztük a ritka Ferrari Daytona SP3-mal és az SF90 XX-szel. Gyűjteménye értéke meghaladja a 10 millió eurót, ami duplája az eredeti befektetésnek. A sor hamarosan új taggal bővül: még idén megérkezik az 1200 lóerős, 4 millió eurós Ferrari F80-as „szörnyeteg”.

Carlos Sainz has been working with Ferrari on a custom car for two years, and it has finally arrived.



• Ferrari 812 Competizione

• 830 horsepower

• 211 mph top speed



It's quite an upgrade from his current car: a Volkswagen Golf gifted by his parents for his 18th birthday. pic.twitter.com/DC7T8PzKdJ — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 28, 2023

Sainz pénzügyi filozófiája a kézzelfoghatóságon alapul.

„Ahelyett, hogy a bankban tartanám a pénzem, inkább félreteszem olyan gyűjtői autókra, amelyek reményeim szerint hosszú távon profitot termelnek majd” – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem bízik a pénzintézetekben: „A bankokkal sosem rendelkezel száz százalékos kontrollal.”

Érdekesség, hogy a többmilliós flottát szinte sosem vezeti, mert minden megtett kilométer csökkentené értéküket.