A Ferrari monacói pilótájával kapcsolatban sokan állítják: ha idén sem lesz esélye a vb-győzelemre, 2027-től már nem az olasz istálló sikereiért fog küzdeni. Charles Leclerc többször hangot adott már az elégedetlenségének, ugyanakkor az elkötelezettségéről is tanúbizonyságot tett, hiszen nagy vágya, hogy vb-győzelemre vezesse a Ferrarit. A jelek szerint azonban ez nem lesz egyszerű, mert a csapat 2026-os autója az idén érvénybe lépő új technikai szabályok kíséretében több kihívással is küzdeni fog.

Charles Leclerc szerint nehéz vezetni az új Ferrarit

A monacói pilóta még csupán virtuálisan próbálta ki az új generációs autót, de már most tisztán látja, hogy a Forma-1 új korszakát erőteljesen meghatározza majd az eltérő energiamenedzsment és vezetési stílus. Leclerc tapasztalatai eltértek az eddig megszokottaktól, ami nem véletlen, hiszen 2026-tól a motorerő fele belső égésű forrásból, míg a másik fele elektromos rendszerből származik majd – ez pedig alapjaiban változtatja meg a vezetési dinamizmust.

Az első szimulátoros teszt nagyon furcsa volt, de éppen ez a kihívás teszi érdekessé az egészet. Teljesen másképp kell gondolkodnunk,

és ez újfajta megközelítést igényel a csapattól. Az egyik legizgalmasabb része ennek a folyamatnak az volt, hogy közösen gondolkodtunk, miként lehetne megoldani azokat a nehézségeket, amiket az új autó jelent majd” – fogalmazott a 28 éves sztárpilóta.

Leclerc egyelőre nem óhajt messzemenő következtetéseket levonni a szimulátor alapján, mivel szerinte a valódi vezetési élményt csak a pályán lehet majd igazán megtapasztalni. Ugyanakkor úgy véli, hogy a pilótáknak sokkal tudatosabban kell majd kezelniük az energiát a futamok alatt.

„A szimulátorban nehéz pontosan érezni, milyen is lesz valójában, de biztos, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az energiagazdálkodásra, különösen versenykörülmények között” – idézte a motorsport.hu a monacóit.

A Ferrari, akárcsak tavaly, idén is a Charles Leclerc, Lewis Hamilton pilótapárossal vág neki a Forma-1-es idénynek.