Az autósoknál diadalmaskodó, 55 éves al-Attijah - aki sportlövőként a 2012-es londoni olimpián bronzérmes lett skeetben - hatodszor bizonyult a legjobbnak, korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert. Ezúttal Daciával versenyezett, a tavaly bemutatkozott gyártónak ez az első győzelme a Dakaron.
A verseny honlapja szerint a katari pilóta kilencedikként zárt a szombati utolsó szakaszon, de összetettben így is közel tíz percet megőrzött előnyéből a spanyol Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Forddal versenyző svéd Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.
Elképesztő dráma a Dakaron a motorosoknál
A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz,
a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben. Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében, Luciano Benavides pedig először diadalmaskodott.
A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros - akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart - második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is a spanyol Tosha Schareina lett a harmadik.
A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.
A 48. Dakar-ralinak - a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenyének - több mint 800 résztvevője volt, és csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt, valamint majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítettek az indulók Szaúd-Arábiában. Az idei volt a hatodik Dakar, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítottak le - jelentette az MTI.
13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:
autósok:
1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p
2. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány
3. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp h.
Az összetett végeredménye:
1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:56:53 óra
2. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 9:42 perc hátrány
3. Ekström, Bergkvist 14:33 p h.
motorosok:
1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 49:03 p
2. Luciano Benavides (argentin, KTM) 6 mp h.
3. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 47 mp h.
...26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 9:57 p h.
Az összetett végeredménye:
1. L. Benavides 49:00.41 óra
2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2 mp h.
3. Schareina 25:12 p h.
...25. Gyenes 10:20:06 óra hátrány
