Az autósoknál a katari Nasszer al-Attijah, a motorosoknál pedig az argentin Luciano Benavides nyerte a szombaton véget ért, 48. Dakar-ralit Szaúd-Arábiában. Utóbbi diadala nagy meglepetés, hiszen a kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec mintegy három perccel vezetett, csakhogy eltévedt, így második lett a Dakaron.

Az autósoknál diadalmaskodó, 55 éves al-Attijah - aki sportlövőként a 2012-es londoni olimpián bronzérmes lett skeetben - hatodszor bizonyult a legjobbnak, korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert. Ezúttal Daciával versenyezett, a tavaly bemutatkozott gyártónak ez az első győzelme a Dakaron.

Second placed US rider Ricky Brabec with a Honda Crf 450 reacts at the end of the 48th edition of the Dakar Rally 2026 in Yanbu, Saudi Arabia, on January 17, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Nem csoda, hogy Ricky Brabec fogja a fejét, hiszen óriási hibája miatt csak második lett a Dakaron a motorosknál
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A verseny honlapja szerint a katari pilóta kilencedikként zárt a szombati utolsó szakaszon, de összetettben így is közel tíz percet megőrzött előnyéből a spanyol Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Forddal versenyző svéd Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.

Elképesztő dráma a Dakaron a motorosoknál

A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz,

a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben. Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében, Luciano Benavides pedig először diadalmaskodott.

A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros - akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart - második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is a spanyol Tosha Schareina lett a harmadik.

An aerial view shows US rider Ricky Brabec competing in the last Stage 13 of the 48th edition of the Dakar Rally 2026, between Yanbu and Yanbu, Saudi Arabia, on January 17, 2026. (Photo by Florent Gooden / POOL / AFP)
Brabec végül két másodperc hátránnyal lett második
Fotó: FLORENT GOODEN / POOL

A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.

A 48. Dakar-ralinak - a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenyének - több mint 800 résztvevője volt, és csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt, valamint majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítettek az indulók Szaúd-Arábiában. Az idei volt a hatodik Dakar, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítottak le - jelentette az MTI.

13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:
autósok:
1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p
2. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány
3. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp h.

Az összetett végeredménye:
1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:56:53 óra
2. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 9:42 perc hátrány
3. Ekström, Bergkvist 14:33 p h.

motorosok:
1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 49:03 p
2. Luciano Benavides (argentin, KTM) 6 mp h.
3. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 47 mp h.
...26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 9:57 p h.

Az összetett végeredménye:
1. L. Benavides 49:00.41 óra
2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2 mp h.
3. Schareina 25:12 p h.
...25. Gyenes 10:20:06 óra hátrány

