Az autósoknál diadalmaskodó, 55 éves al-Attijah - aki sportlövőként a 2012-es londoni olimpián bronzérmes lett skeetben - hatodszor bizonyult a legjobbnak, korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert. Ezúttal Daciával versenyezett, a tavaly bemutatkozott gyártónak ez az első győzelme a Dakaron.

Nem csoda, hogy Ricky Brabec fogja a fejét, hiszen óriási hibája miatt csak második lett a Dakaron a motorosknál

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A verseny honlapja szerint a katari pilóta kilencedikként zárt a szombati utolsó szakaszon, de összetettben így is közel tíz percet megőrzött előnyéből a spanyol Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Forddal versenyző svéd Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.

Elképesztő dráma a Dakaron a motorosoknál

A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz,

a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben. Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében, Luciano Benavides pedig először diadalmaskodott.

A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros - akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart - második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is a spanyol Tosha Schareina lett a harmadik.

Brabec végül két másodperc hátránnyal lett második

Fotó: FLORENT GOODEN / POOL

A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.

A 48. Dakar-ralinak - a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenyének - több mint 800 résztvevője volt, és csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt, valamint majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítettek az indulók Szaúd-Arábiában. Az idei volt a hatodik Dakar, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítottak le - jelentette az MTI.

13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:

autósok:

1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p

2. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány

3. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp h.