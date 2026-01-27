A Forma-1 2026-os szezonjának első versenyhétvégéjére még várni kell bő egy hónapot, de a rajongók addig sem maradnak F1-es esemény nélkül, ugyanis Barcelonában ezen a héten zajlik a zártkörű tesztelés. A nevéből adódóan zárt kapuk mögött zajlik a teszt, viszont a tartalomgyártók által készített „watchalong” műsorok révén követhették a fejleményeket az érdeklődők. Ez azonban csak egy ideig volt így, mert az élő közvetítések egyik pillanatról a másikra eltűntek a YouTube-ról.

Kifakadtak az F1-es rajongók, minden információtól megfosztották őket

Hőbörögnek az F1 rajongói

A zárt körű teszteléssel kapcsolatban az okozott hatalmas csalódást a Forma-1 szerelmeseinek, hogy sem televíziós, sem online közvetítés nem készült az eseményről. Az F1 ugyan szolgáltatott élő adatokat – köridőket, zászlójelzéseket, illetve azt, hogy melyik pilóta ül éppen az autóban –, ám ezekre csak korlátozottan lehetett támaszkodni. Ezt kihasználva azért több YouTube-csatorna is próbálta élő beszélgetésekkel, a teszt közben futó időmérő táblázatokkal kiszolgálni a nézőket, viszont az F1 kíméletlenül lecsapott. Hétfő délután ezek a közvetítések váratlanul eltűntek, miután a hivatalos adatszolgáltatás is megszakadt – számolt be róla a motorsport.hu.

A rajongókat felháborította a döntés, csalódottságuknak a közösségi médiában adtak hangot.

„Ez egyszerűen nevetséges” – írta egy dühös kommentelő.

„Mi értelme van ennek az egésznek?” – jegyezte meg egy másik értetlenkedő hozzászóló.

Sokan sérelmezték, hogy ez a döntés megöli az új szezonra történő ráhangolódást, mások pedig arra mutattak rá, hogy az adatmegvonás nem akadályozza meg a csapatokat abban, hogy saját méréseket végezzenek, hiszen más módokon ezt még megtehetik.

A barcelonai teszteléssel ellentétben a februári bahreini gyakorlás már részben elérhető lesz a nézők számára, ami némi megnyugvást jelenthet nekik. Az F1 TV beosztása szerint február 11. és 13. között naponta egy órányi műsort sugároznak, amely minden esetben 17:00-kor veszi kezdetét. A február 18. és 20. közötti háromnapos tesztidőszak pedig már teljes egészében követhető lesz a képernyőn, a közvetítés minden nap reggel 9 órakor indul majd.