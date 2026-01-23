Az EGM Athletes pénteki közleménye szerint a 13 éves, felvidéki születésű tehetség tavaly az OKJ kategóriában a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szervezett világbajnokságon, valamint az Európa-bajnokságon, az egyéb nemzetközi viadalokat szervező WSK eseményein, illetve a Champions of the Future versenysorozat fordulóin is részt vett. Idén pedig ugyanezt a programot teljesíti, de már az A14 Management irányítása mellett és a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso gokartcsapatában.

A tehetséges magyar gokartversenyző, Nagy Roland bekerült Fernando Alonso csapatába

Fotó: Instagram/nagyrolandofficial

Fernando Alonso menedzsmentje alatt fejlődhet a magyar tehetség

Nagyon örülök, hogy az A14 fantáziát látott bennem, különösen azért, mert ők már bizonyították, hogy sikeresen tudják segíteni egy autóversenyző karrierjét, elég csak megnézni, kik azok, akikkel együtt dolgoznak. Közülük is kiemelném Gabriel Bortoletót, hiszen így egy aktív F1-es versenyzővel közös a menedzsmentünk.

A DPK nem teljesen ismeretlen a számomra, és miután már túl vagyunk néhány teszten, annyit biztosan el tudok mondani, hogy jól érzem magam, ami pedig ennél is fontosabb, hogy gyors vagyok” – mondta Nagy Roland, aki Galántán született, de magyar színekben versenyez.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az A14-család első gokartosaként köszönthetjük Rolandot. Elkötelezett, szenvedélyes és nagy munkabírású fiatalt ismertünk meg a személyében, ezek a jellemzők pedig elengedhetetlenül szükségesek a hosszú és sikeres pályafutáshoz. Sok sikert kívánunk Rolandnak, és alig várjuk, hogy a pályán is láthassuk őt” – írta a spanyol menedzsmentcég az együttműködésről.

Az A14-hez tartozik a Forma-1-ben tavaly bemutatkozott és az idén is szereplő Bortoleto mellett többek között a Red Bull versenyzőakadémiájának tagja, a Forma-3-ból és a Forma-2-ből is ismert bolgár Nikola Colov, valamint a jelenleg a Formula E-ben szereplő spanyol Josep Maria Martí – írja az MTI.

Az A14 menedzsment célja, hogy az általuk kiválasztott autóversenyzőknek segítsenek elsajátítani azokat az értékeket - fizikai felkészülés, döntéshozatal, pénzügyek menedzselése -, amelyekre szükségük lesz a pályafutásuk során. Amint az a honlapjukon olvasható, saját tapasztalataik alapján kívánják maximálisan kiaknázni a hozzájuk tartozó versenyzőkben rejlő lehetőségeket.