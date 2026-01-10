A Ferrari több riválisa már most figyelemfelkeltő ízelítőkkel próbálja felcsigázni a rajongóit a 2026-os szezon előtt, amely a szabályváltozások és az új technikai korszak megjelenése miatt is izgalmasnak ígérkezik. Az olasz istálló is megosztott egy rövid videót a közösségi felületein, ám a felvétel alapján nem igazán tudni, mire lehet majd számítani a 2026-os versenyautót illetően.

Az biztos, hogy a Ferrari a 2026-os idénynek is a Lewis Hamilton, Charles Leclerc párossal vág neki

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Ferrari felháborította a rajongóit

A Ferrari által közzétett előzetes látványosan próbál operálni a piros, fekete és fehér színekkel, de leginkább egy absztrakt műalkotás benyomását kelti, ez pedig alaposan felbőszítette az olasz csapat rajongóit, többen is gúnyos hozzászólások formájaban adtak hangot csalódottságuknak.

„Egy új korszak kezdete: az SF-26-tal”

– írta a poszt mellé a Scuderia, ami nem aratott osztatlan sikert.

„Mit is próbáltok ezzel reklámozni?” – értetlenkedett egy kommentelő.

„Szóval az új traktor neve SF-26. Értem” – idézte a motorsport.hu az egyik rajongó gúnyos kommentjét.

„Új korszak, ugyanaz a…tudjátok” – utalt rá egy hozzászóló, hogy idén sem lesz túl sok sikerben része az olasz csapatnak.

„Egy újabb lovaskocsi? Vagy ezúttal már tényleg versenyautót kapunk?” – tette fel rosszmájúan a kérdést a Ferrari egyik kritikusa.

A new era begins, with the SF-26 🙌 pic.twitter.com/jGE1KyvWl2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 9, 2026

Az új autót, az SF-26-ot január 23-án leplezi majd le a Ferrari,

amely azért is válthatott egy sejtelmesebb előzetesre, mert a tavalyi promóció nem sült el jól. Lewis Hamilton érkezése miatt óriási volt a felhajtás a csapat körül, ám a várt sikerek végül jelentősen elmaradtak, hiszen az olasz istálló csak a negyedik lett a konstruktőrök között. Ebből tanulva dönthetett úgy a Ferrari, hogy ezúttal csendesebben közelíti meg a szezon rajtját, ahelyett, hogy túlzó ígéretekkel és hangzatos kampányokkal árasztaná el a közösségi oldalakat.

