A Ferrari évtizedek óta a vörös színt használja a Forma-1-es autóin, ami a csapat ikonikus és meghatározó védjegyévé vált. Ám az elmúlt években érte már kritika az olasz csapatot a festése miatt, különösen azóta, hogy közel két éve bejelentette, több idényre szóló szponzori megállapodást kötött a HP-val.

Lesújtó véleményt fogalmaztak meg a Ferrari külseje kapcsán

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Komoly kritikát kapott a Ferrari festése

A kritika elsősorban az amerikai technológiai óriás logójának kék színe és a hagyományos Ferrari-piros vizuális összeütközéséből fakadt, amely a szurkolók, sőt a rivális csapatok részéről is vegyes fogadtatásra talált. Legutóbb az újonc Audi főtámogatója, a Revolut szállt bele a riválisba. Antoine Le Nel marketingigazgató a Business of Sport podcastban arról beszélt, hogy szerint a Ferrari és a HP egyszerűen rossz marketinget folytat a dizájnnal.

„A márkaidentitás nagyon fontos. A Revolutnál nagyon elkötelezettek vagyunk a dizájn, a felhasználói élmény és hasonlók iránt, és ezeknek illeszkedniük kell.

Nem támadásként mondom, de szerintem amit a HP és a Ferrari művel az autóikkal, az dizájn szempontjából nem jó. Hogyan lehet kék színt tenni egy vörös autóra? Ez nem jó”

– fakadt ki a Revolut marketingvezetője.

A Revolut marketingigazgatója, Antoine Le Nel

Fotó: RITA FRANCA / NurPhoto

Le Nel zerint azonban van olyan csapat az F1-ben, amelyik jól és tudatosan építi a saját márkáját.

„Minden elismerésem a Mastercardnak és a McLarennek, szerintem ők nagyszerű munkát végeznek marketingszempontból. Ami az Audi és a Revoult márkaidentitását illeti, ezt teljesen természetesnek éreztük. Ez volt az első dolog.”

A Forma-1-ben idén bemutatkozó Audi 2024-ben jelentette be, hogy felvásárolta a Sauber F1-es csapatát, és ugyan a csapatnál nem várnak azonnali sikereket, de célul tűzték ki, hogy 2030-ra már világbajnoki címért akarnak küzdeni. Le Nel részletezte, hogy milyen szempont alapján köteleződtek el az Audi mellett.

„A narratíva rendkívül fontos. Mi a Revolutnál azért vagyunk itt, hogy felforgassuk a banki szektort és legyőzzük a jelenlegi uralkodókat. És az Audi is ilyen. Az Audi ebből a szempontból lenyűgöző, mert egy olyan sportágba lépnek be, amely vitathatatlanul a bolygó legnehezebbike. A nulláról indulnak, és felépítik magukat. Nem úgy, mint a Cadillac, akik megveszik az egész autót, az Audi mindent maga épít. Az egész alvázat, az egész motort, a sebességváltót, a hajtóművet, mindent ők készítenek. Pontosan úgy, mint a Revolut. Mi is mindent magunk építünk fel: a nulláról indulunk, és folyamatosan építkezünk, pontosan úgy, ahogy az Audi is teszi” – állított párhuzamot Le Nel.