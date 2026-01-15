Live
Közeledik a Forma-1 2026-os szezonja, így a csapatok egymás után kezdik bemutatni új versenyautóikat, vagy legalábbis azok előzetesét. Az Audi F1-es csapatának névadó szponzora, a Revolut azonban korántsem sincs lenyűgözve a Ferrari festésétől.

A Ferrari évtizedek óta a vörös színt használja a Forma-1-es autóin, ami a csapat ikonikus és meghatározó védjegyévé vált. Ám az elmúlt években érte már kritika az olasz csapatot a festése miatt, különösen azóta, hogy közel két éve bejelentette, több idényre szóló szponzori megállapodást kötött a HP-val.

Lewis Hamilton of Great Britain driving the F1 race car No 44 the Scuderia Ferrari SF-25, for Scuderia Ferrari HP Formula One Team, on track during the post-season testing day after the 2025 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 9, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lesújtó véleményt fogalmaztak meg a Ferrari külseje kapcsán
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Komoly kritikát kapott a Ferrari festése

A kritika elsősorban az amerikai technológiai óriás logójának kék színe és a hagyományos Ferrari-piros vizuális összeütközéséből fakadt, amely a szurkolók, sőt a rivális csapatok részéről is vegyes fogadtatásra talált. Legutóbb az újonc Audi főtámogatója, a Revolut szállt bele a riválisba. Antoine Le Nel marketingigazgató a Business of Sport podcastban arról beszélt, hogy szerint a Ferrari és a HP egyszerűen rossz marketinget folytat a dizájnnal. 

„A márkaidentitás nagyon fontos. A Revolutnál nagyon elkötelezettek vagyunk a dizájn, a felhasználói élmény és hasonlók iránt, és ezeknek illeszkedniük kell. 

Nem támadásként mondom, de szerintem amit a HP és a Ferrari művel az autóikkal, az dizájn szempontjából nem jó. Hogyan lehet kék színt tenni egy vörös autóra? Ez nem jó”

fakadt ki a Revolut marketingvezetője.

Chief Growth and Marketing Officer and partner at Revolut, Antoine Le Nel, attends the third and last day of Web Summit in Lisbon, Portugal, on November 14, 2024. The largest technology conference in the world this year has 71,528 attendees from 153 countries and 3,050 companies, with AI emerging as the most represented industry. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) (Photo by Rita Franca / NurPhoto via AFP)
A Revolut marketingigazgatója, Antoine Le Nel
Fotó: RITA FRANCA / NurPhoto

Le Nel zerint azonban van olyan csapat az F1-ben, amelyik jól és tudatosan építi a saját márkáját.

„Minden elismerésem a Mastercardnak és a McLarennek, szerintem ők nagyszerű munkát végeznek marketingszempontból. Ami az Audi és a Revoult márkaidentitását illeti, ezt teljesen természetesnek éreztük. Ez volt az első dolog.” 

A Forma-1-ben idén bemutatkozó Audi 2024-ben jelentette be, hogy felvásárolta a Sauber F1-es csapatát, és ugyan a csapatnál nem várnak azonnali sikereket, de célul tűzték ki, hogy 2030-ra már világbajnoki címért akarnak küzdeni. Le Nel részletezte, hogy milyen szempont alapján köteleződtek el az Audi mellett.

„A narratíva rendkívül fontos. Mi a Revolutnál azért vagyunk itt, hogy felforgassuk a banki szektort és legyőzzük a jelenlegi uralkodókat. És az Audi is ilyen. Az Audi ebből a szempontból lenyűgöző, mert egy olyan sportágba lépnek be, amely vitathatatlanul a bolygó legnehezebbike. A nulláról indulnak, és felépítik magukat. Nem úgy, mint a Cadillac, akik megveszik az egész autót, az Audi mindent maga épít. Az egész alvázat, az egész motort, a sebességváltót, a hajtóművet, mindent ők készítenek. Pontosan úgy, mint a Revolut. Mi is mindent magunk építünk fel: a nulláról indulunk, és folyamatosan építkezünk, pontosan úgy, ahogy az Audi is teszi” – állított párhuzamot Le Nel.

Az Audi majd a január 20-ai berlini eseményén rántja le a leplet az R26-os festéséről.

