A Racing Bulls, a Red Bull, a Haas, az Audi és a Mercedes után pénteken a Ferrari és az Alpine Forma-1-es csapatának autófestés-bemutatójára került sor. Az enstone-i F1-es istálló korábban már a pályán is megmutatta a 2026-os járművét, de a csapat és a pilóták népszerűsége miatt egyébként is nagyobb érdeklődés övezte az SF-26, mint az A526 nem sokkal későbbi, barcelonai leleplezését. A két eseményt kevesebb, mint egy óra választotta el egymástól, így sokan azt feltételezték, hogy az immáron Mercedes-motoros Alpine az időzítéssel szándékosan próbálta elvonni a figyelmet Lewis Hamilton és Charles Leclerc show-járól, ráadásul a bemutatót egy hajón előadva, de azért így is volt idő figyelni az olasz istállóra.

Kiderült, Lewis Hamilton és Charles Leclerc milyen festésű Ferrari autóval fog versenyezni 2026-ban

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Képeken, videón Hamilton és Leclerc 2026-os autója, a Ferrari SF-26 festése

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

A nyilatkozatokkal, valamint az Alpine festésbemutatójáról készült képekkel cikkünk később frissül.

Február 3-án a Williams, 8-án a Cadillac, 9-én pedig a McLaren és az Aston Martin festésbemutatójára kerül sor. Előtte, január 26. és 30. között Barcelonában tesztelhet a mezőny, utána pedig február 11. és 13, valamint 18. és 20. között Bahreinben gyakorolhat majd. A világbajnoki idény március 6. és 8. között a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.