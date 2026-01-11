Hans Herrmann 1928. február 23-án született Stuttgartban, s bár fiatalon cukrásznak tanult, végül a sebesség iránti szenvedélyét követve autóversenyző lett. 1953-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, a következő évben pedig az akkor debütáló Mercedes egyik versenyzője lett Juan Manuel Fangio és Karl Kling mellett.

Meghalt Hans Herrmann, a Mercedes egykori Forma-1-es pilótája

Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Korábbi Forma-1-es pilótáját gyászolja a Mercedes

Ebben az évben Herrmann megszerezte 18 futamból álló F1-es karrierje egyetlen dobogóját, amikor harmadik lett a Svájci Nagydíjon. A legendás Tony Brook 2022-es halálát követően Hermann volt a legidősebb élő Forma-1-es dobogós. A német legenda utolsó F1-es versenyére az 1969-es Német Nagydíjon került sor, ám egy meghibásodás miatt tudott elindulni a futamon.

Karrierje során összesen 14 alkalommal volt ott a Le Mans-i 24 órás versenyen, minden alkalommal a Porsche színeiben. Az összetett győzelemhez először 1969-ben került közel, de az utolsó óra csatái során legyőzte őt Jacky Ickx egy Forddal. 1970-ben aztán végre eljött az ő nagy pillanata is, amikor Richard Attwooddal közösen győzelemre vezették a Porsche 917K-t, s ez lett a gyártó első összetett sikere Le Mans-ban.

We’re deeply saddened by the passing of the legendary Hans Herrmann



Hans raced for @MercedesBenz in F1 during 1954 and 1955, enjoying a glittering and varied motorsport career with wins at Le Mans and the Targa Florio



Forever an icon of the Silver Arrows. Rest in peace, Hans — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 9, 2026

Herrmann halálát gyászolja Mercedes és a Porsche is. Utóbbi ezen a hétvégén előtte tiszteleg a Formula E mexikói futamán. A német márka emellett a versenyprogramjának 75 évvel ezelőtti életre hívására is emlékezik jelenleg. Herrmann februárban töltötte volna be a 98. életévét.