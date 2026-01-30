A Mercedes - amely ettől az évtől egyedüli gyártóként látja el a vb-sorozatot biztonsági és orvosi autóval - pénteken hívta fel a figyelmet az 54 éves autóversenyzőre váró mérföldkőre. A német autógyár először 1996-ban biztosított biztonsági autót a Forma-1-ben, azóta 13 különböző modelljét vetette be erre a feladatra.

Mérföldkőhöz ér a Forma-1-ben a biztonsági autó vezetője, Bernd Mayländer

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

500. Forma-1-es futamára készül a biztonsági autó vezetője

Az Ausztrál Nagydíjon az F1 biztonsági autóját 500. alkalommal vezető Bernd Mayländer a 2000-es szezon óta vezeti a safety car-t, versenyzőként ugyanakkor sosem indult Forma-1-es versenyen, de a Le Mans-i 24 órás viadalon és túraautós kategóriákban szerepelt. Ennek ellenére sok F1-es versenyzőnél több kört töltött az élen Forma-1-es nagydíjakon. A legtöbb futam rekordját az Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso tartja 425 nagydíjjal, ám pályafutása 23. szezonja végén ez a szám jó eséllyel 449-re fog emelkedni.

Korábban a Mercedes és az Aston Martin közösen biztosította az F1-nek a biztonsági és orvosi autókat, a brit sportautógyár azonban az elmúlt idény végén lejárt szerződését nem újította meg.

Az idei Forma-1-es szezon március 6. és 8. között indul Melbourne-ben.

