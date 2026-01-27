A zárt kapuk mögött zajló gyakorláson hétfőn csak hét Forma–1-es csapat autói köröztek: az Alpine, az Audi, az újonc Cadillac, a Haas, a Mercedes, az RB és a Red Bull volt pályán, közülük az utóbbiban ülő Hadjar érte el a legjobb köridőt.

Nagyon izgalmasnak ígérkezik a 2026-os Forma–1-es idény

Fotó: Formula-1/X

Újabb nagy nap a Forma–1 történelmében

Mögötte a brit George Russell zárt a Mercedesszel, míg a harmadik helyen az argentin Franco Colapinto végzett az Alpine-nal.

Az egyéni és konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren, valamint a Ferrari várhatóan kedden teljesíti első köreit, az Aston Martin legkorábban csak csütörtökön tud pályára gurulni, míg a Williams nem készült el az új versenygépével, így ők teljes egészében kihagyják a gyakorlást.

A Racing Bulls technikai vezetője, Mattia Spini kiemelte, hogy az új hajtáslánc működése már az első napon biztatóan alakult.

A rendszer rendben működött, a cél az volt, hogy stabilan tudjuk teljesíteni a programot, ez sikerült is

– fogalmazott, hozzátéve, hogy természetesen még hosszú út áll előttük, de az alapok szilárdnak tűnnek.

A csapatok ezen a héten járatják be az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autóikat. A cél az, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén miként állnak az új autókkal.

Február közepén Bahreinben már a teljesítményen lesz a hangsúly, a március elején sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt ugyanis kétszer három napot gyakorol majd a mezőny a közel-keleti helyszínen.

🚨 MEJORES IMÁGENES del día 1 de los test de pretemporada de Barcelona#F1 #F1Testingpic.twitter.com/MDhe8aCw4s — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 26, 2026

A Haas francia versenyzője, Esteban Ocon megosztott néhány gondolatot a barcelonai teszt első napja során.

„Az elsődleges feladatunk, hogy tanuljunk és megértsük az autó gyengeségeit annak érdekében, hogy jobb irányt találjunk a fejlesztésekhez, és a megfelelő területekre fordítsuk az erőforrásokat. Igyekszünk mindent összerakni, hogy Bahreinbe már a tanulságokat levonva érkezhessünk meg.

Bár ezt megelőzően Fioranóban már futottunk néhány kört, de az embereink szó szerint hegyeket másztak meg azért, hogy megadhassák nekünk ezt az autót. A cél természetesen a tanulás. Követjük a programunkat, ami rendkívül feszes egy ilyen teszten. Idén azonban a szokásosnál több nap áll a rendelkezésünkre, ami jó dolog.

Ezeket az új autókat viszont nagyon más és nagyon bonyolult vezetni. A kezdés előtt rengeteg órát töltöttem a szimulátorban, szóval világos, mit kell csinálnunk, de ettől még rendkívül komplikált. Remélhetőleg ezt mások is így érzik és mindenki ugyanabban a hajóban evez”

– zárta gondolatát Ocon.