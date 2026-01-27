A zárt kapuk mögött zajló gyakorláson hétfőn csak hét Forma–1-es csapat autói köröztek: az Alpine, az Audi, az újonc Cadillac, a Haas, a Mercedes, az RB és a Red Bull volt pályán, közülük az utóbbiban ülő Hadjar érte el a legjobb köridőt.
Újabb nagy nap a Forma–1 történelmében
Mögötte a brit George Russell zárt a Mercedesszel, míg a harmadik helyen az argentin Franco Colapinto végzett az Alpine-nal.
Az egyéni és konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren, valamint a Ferrari várhatóan kedden teljesíti első köreit, az Aston Martin legkorábban csak csütörtökön tud pályára gurulni, míg a Williams nem készült el az új versenygépével, így ők teljes egészében kihagyják a gyakorlást.
A Racing Bulls technikai vezetője, Mattia Spini kiemelte, hogy az új hajtáslánc működése már az első napon biztatóan alakult.
A rendszer rendben működött, a cél az volt, hogy stabilan tudjuk teljesíteni a programot, ez sikerült is
– fogalmazott, hozzátéve, hogy természetesen még hosszú út áll előttük, de az alapok szilárdnak tűnnek.
A csapatok ezen a héten járatják be az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autóikat. A cél az, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén miként állnak az új autókkal.
Február közepén Bahreinben már a teljesítményen lesz a hangsúly, a március elején sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt ugyanis kétszer három napot gyakorol majd a mezőny a közel-keleti helyszínen.
A Haas francia versenyzője, Esteban Ocon megosztott néhány gondolatot a barcelonai teszt első napja során.
„Az elsődleges feladatunk, hogy tanuljunk és megértsük az autó gyengeségeit annak érdekében, hogy jobb irányt találjunk a fejlesztésekhez, és a megfelelő területekre fordítsuk az erőforrásokat. Igyekszünk mindent összerakni, hogy Bahreinbe már a tanulságokat levonva érkezhessünk meg.
Bár ezt megelőzően Fioranóban már futottunk néhány kört, de az embereink szó szerint hegyeket másztak meg azért, hogy megadhassák nekünk ezt az autót. A cél természetesen a tanulás. Követjük a programunkat, ami rendkívül feszes egy ilyen teszten. Idén azonban a szokásosnál több nap áll a rendelkezésünkre, ami jó dolog.
Ezeket az új autókat viszont nagyon más és nagyon bonyolult vezetni. A kezdés előtt rengeteg órát töltöttem a szimulátorban, szóval világos, mit kell csinálnunk, de ettől még rendkívül komplikált. Remélhetőleg ezt mások is így érzik és mindenki ugyanabban a hajóban evez”
A csapatok most az ötből három napon gurulhatnak pályára autóikkal, ezzel is biztosítva, hogy kijavíthassák az esetleges hibákat anélkül, hogy hátrányt szenvedjenek emiatt a többiekkel szemben. Az autók ugyanis kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók.
A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.