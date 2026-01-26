Az ötnapos program mind a szurkolók, mind pedig a média elől elzárt körülmények között zajlik a spanyolországi helyszínen, és erre elsősorban azért van szükség, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani a Forma-1-es istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén hogyan állnak az új autókkal.

Elindult a Forma-1-es idény a zártkörű barcelonai teszttel

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Milyen lesz a 2026-os Forma-1?

Barcelonába a 11-ből csak 10 csapat utazott el, a Williams ugyanis már az elmúlt héten bejelentette, hogy késésben van a versenyautójának elkészítésével, ezért ezt a tesztet kihagyja. Debütál viszont a mezőny második egyesült államokbeli istállója, a Cadillac, amely rutinos duóval, a finn Valtteri Bottasszal, valamint a mexikói Sergio Pérezzel vág neki a szezonnak.

Televíziós közvetítés erről a tesztről nem lesz, csupán az F1 hivatalos csatornája közöl majd rövid felvételeket. Februárban viszont Bahreinben már a teljesítményen lesz a hangsúly,

a március elején sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt ugyanis - jövő hónap közepén - kétszer három napot gyakorol majd a mezőny a közel-keleti helyszínen - írja az MTI.

A barcelonai zárt körű tesztet azért is iktatták be a Forma-1 irányítói, mert a jelentős változtatásokon átesett versenyautók elsőre nem biztos, hogy pozitív benyomást keltettek volna élesebb és nyilvános körülmények között.

A csapatok az ötből három napon gurulhatnak pályára autóikkal, ezzel is biztosítva, hogy kijavíthassák az esetleges hibákat anélkül, hogy hátrányt szenvedjenek emiatt a többiekkel szemben.

And the 2026 Shakedown is under way... 👀



Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

A szakértők szerint a megbízhatóság kulcskérdés lesz, az autók ugyanis kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók.

Ami a karosszéria változásait illeti, a 2026-os versenygépek súlya 30 kilogrammal lesz kevesebb, mint az eddigieké, egy autó minimális össztömege pedig a gumiabroncsokkal együtt 768 kilogramm lehet. A tengelytáv 3,6 méterről 3,4 méterre, a szélesség pedig 2,0 méterről 1,9 méterre csökkent, azaz 20 centiméterrel rövidebb és 10 centiméterrel keskenyebb autók várnak a versenyzőkre.

A motorok ugyan változatlanul 1600 köbcentiméteres, V6-os elrendezésű turbó-erőforrások maradnak, a nagyságrendileg 1000 lóerős teljesítmény ugyanakkor eddig 80-20 százalék arányban oszlott meg a belső égésű motor és a hibridrendszer között. Az idei évtől az akkumulátor a teljesítmény majdnem 50 százalékát biztosítja majd, miközben a kipufogógáz hőjét hasznosító MGU-H hibridrendszert eltörölték. Mindezek mellett a belső égésű motor teljes egészében szintetikus üzemanyaggal működik majd.

A változtatások között természetesen aerodinamikai módosítások is szerepelnek: a speciális formájú alváz ismét lapos lesz, megszűnik az autók "pattogása" az aszfalton, a DRS előzéssegítő rendszert pedig megszüntették, helyét az úgynevezett "előzési mód" veszi át. Ez utóbbi esetében ha az egyik versenyző egy másodpercen belülre kerül az előtte haladótól, akkor gombnyomással aktiválhatja a rövid ideig tartó extra elektromos teljesítményt az előzéshez. Változnak az első és hátsó szárnyak is, illetve a módosításokhoz illeszkedve minden csapat használ majd különféle aerodinamikai elemeket annak érdekében, hogy autói gyorsabbak legyenek.