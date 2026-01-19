„Úristen, ez tökéletes!” – rajongói őrület az új Forma–1-es autóért

A Haas istállónak ez lesz a 11. szezonja az Forma-1-ben, s az idén már a Toyota versenyrészlege, a Toyota Gazoo Racing lesz a névadó szponzora – ez a VF-26 kódjelzésű modell festéséről közölt fényképeken is jól látható.
A közösségi médiában a szurkolók kifejezetten lelkesen fogadták az új külsőt: „Ez tényleg nagyon jól néz ki.”
Ez egy szemet gyönyörködtető darab, alig várom, hogy a teszteken lássam!
Míg mások egyszerűen úgy fogalmaztak: „Tök menő!” és „Úristen, ez tökéletes!”. Többen a részleteket is kiemelték: „A GR-logó nagyon jól mutat a cápauszonyon”, valamint akadt, aki szerint „a pályán még jobban fog kinézni – az a csillogás!”, sőt, egy kommentelő egyenesen „10/10-nek” nevezte az összhatást.
Ocon és Bearman marad, Haas Ferrari-motorokkal
A Haasnak – amely tavaly nyolcadik lett a konstruktőrök vb-pontversenyében – ebben az évben is a francia Esteban Ocon és a brit Oliver Bearman lesz a versenyzője. A motorokat a Ferrari biztosítja majd az egyesült államokbeli istállónak.
A motor- és szabályváltozások miatt egyelőre kérdéses az erősorrend, ezt Ocon és Bearman, valamint a tulajdonos Gene Haas is kiemelte a formula1.com-on olvasható nyilatkozatában.
Mi jön még? Festések, tesztek, idényrajt
A mezőnyből elsőként múlt pénteken a Red Bull-csoport mutatta be Forma–1-es autóinak idei festését, kedden pedig a Sauberből Audivá vált istálló leplezi le a versenygépeinek fényezését.
A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.
