„Úristen, ez tökéletes!” – rajongói őrület az új Forma–1-es autóért

A Haas istállónak ez lesz a 11. szezonja az Forma-1-ben, s az idén már a Toyota versenyrészlege, a Toyota Gazoo Racing lesz a névadó szponzora – ez a VF-26 kódjelzésű modell festéséről közölt fényképeken is jól látható.

A szurkolók odavannak az új festésű Haas Forma-1-es versenyautóért

Forrás: instagram.com/haasf1team/

A közösségi médiában a szurkolók kifejezetten lelkesen fogadták az új külsőt: „Ez tényleg nagyon jól néz ki.”

Ez egy szemet gyönyörködtető darab, alig várom, hogy a teszteken lássam!

Míg mások egyszerűen úgy fogalmaztak: „Tök menő!” és „Úristen, ez tökéletes!”. Többen a részleteket is kiemelték: „A GR-logó nagyon jól mutat a cápauszonyon”, valamint akadt, aki szerint „a pályán még jobban fog kinézni – az a csillogás!”, sőt, egy kommentelő egyenesen „10/10-nek” nevezte az összhatást.

Ocon és Bearman marad, Haas Ferrari-motorokkal

A Haasnak – amely tavaly nyolcadik lett a konstruktőrök vb-pontversenyében – ebben az évben is a francia Esteban Ocon és a brit Oliver Bearman lesz a versenyzője. A motorokat a Ferrari biztosítja majd az egyesült államokbeli istállónak.

A motor- és szabályváltozások miatt egyelőre kérdéses az erősorrend, ezt Ocon és Bearman, valamint a tulajdonos Gene Haas is kiemelte a formula1.com-on olvasható nyilatkozatában.

Mi jön még? Festések, tesztek, idényrajt

A mezőnyből elsőként múlt pénteken a Red Bull-csoport mutatta be Forma–1-es autóinak idei festését, kedden pedig a Sauberből Audivá vált istálló leplezi le a versenygépeinek fényezését.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.