Johnny Herbert, a korábbi Forma-1-es versenyző úgy véli, hogy Fernando Alonso legyőzné Lewis Hamiltont egy az egy elleni küzdelemben, ha azonos feltételek kapnának. A legendás brit pilóta szerint Lewis Hamilton olyan, mint aki elveszett.

Fernando Alonso és Lewis Hamilton egy szezonon át voltak csapattársak – még 2007-ben a brit pilóta újoncévében a McLarennél. Akkor a szezon végén azonos pontszámmal végzetek, a világbajnokságot pedig Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája húzta be.

Alonso és Hamilton hatalmasakat csatáztak egymással a McLarennél
Fotó: Jose Jordan/AFP
Fotó: Jose Jordan/AFP

Alonso akkor már kétszeres világbajnok volt, Hamilton viszont ezt követően futott be rendkívül sikeres pályafutást, melynek során hét Forma-1-es világbajnoki címet nyert.

Lewis Hamilton elveszett?

A 41 éves Lewis Hamilton első ferraris szezonja borzalmasan sikerült, egyetlen dobogós helyet sem tudott szerezni az idény során, ilyenre korábban még nem volt pályafutása során. 

Az utóbbi években Fernando Alonso autói sem versenyképesek, ennek ellenére a 44 éves spanyol pilóta teljesítményét lenyűgözőnek találja Johnny Herbert.

Ha ránézek erre a két versenyzőre, és azt kérdezem magamtól, hogy melyikükre tenném a pénzem, ha megkapnák ugyanazt az autót? Sajnos azt kell mondanom, valószínűleg Fernandóra” 

mondta a 61 éves Johnny Herbert a Stay On Track podcastműsorban.

„Fernando egy rossz autóban ül az Aston Martinnál. Néha ott van az élmezőny közelében, néha nem. De képes kipréselni belőle azt a bizonyos pluszt” – folytatta a háromszoros futamgyőztes brit pilóta.

HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 Petronas GP W09 Hybrid EQ Power+, HERBERT Johnny, during the 2018 Formula One World Championship, United States of America Grand Prix from october 18 to 21 in Austin, Texas, USA - Photo DPPI (Photo by DPPI / DPPI Media / DPPI via AFP)
Johnny Herbert elveszettnek látja Lewis HAmilton
Fotó: DPPI Media/DPPI via AFP

Hamilton a szezon második felében láthatóan levert volt, és gyakran hangsúlyozta, mennyire várja már az idény végét. Herbert szerint honfitársa Hamilton elveszettnek tűnik, mivel egész évben nem tudott úrrá lenni azokon a problémákon, amelyek folyamatosan hátráltatták

Soha nem láttam ilyennek mint tavaly. Őszintén szólva sokkoló volt számomra. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül frusztrált volt amiatt, hogy nem tudta megoldani. Aztán amikor látod az arcát és hallod a futam utáni interjúit, azt érzed, hogy elveszett. Nem érti, mit kellene tennie ahhoz, hogy megoldja a problémát. Charles viszont meg tud birkózni vele” 

– tette hozzá Johnny Herbert, aki 1989 és 2000 között 165 Forma-1es futamon állt rajthoz. 

