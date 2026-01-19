Fernando Alonso és Lewis Hamilton egy szezonon át voltak csapattársak – még 2007-ben a brit pilóta újoncévében a McLarennél. Akkor a szezon végén azonos pontszámmal végzetek, a világbajnokságot pedig Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája húzta be.

Alonso és Hamilton hatalmasakat csatáztak egymással a McLarennél

Fotó: Jose Jordan/AFP

Alonso akkor már kétszeres világbajnok volt, Hamilton viszont ezt követően futott be rendkívül sikeres pályafutást, melynek során hét Forma-1-es világbajnoki címet nyert.

Lewis Hamilton elveszett?

A 41 éves Lewis Hamilton első ferraris szezonja borzalmasan sikerült, egyetlen dobogós helyet sem tudott szerezni az idény során, ilyenre korábban még nem volt pályafutása során.

Az utóbbi években Fernando Alonso autói sem versenyképesek, ennek ellenére a 44 éves spanyol pilóta teljesítményét lenyűgözőnek találja Johnny Herbert.

Ha ránézek erre a két versenyzőre, és azt kérdezem magamtól, hogy melyikükre tenném a pénzem, ha megkapnák ugyanazt az autót? Sajnos azt kell mondanom, valószínűleg Fernandóra”

– mondta a 61 éves Johnny Herbert a Stay On Track podcastműsorban.

„Fernando egy rossz autóban ül az Aston Martinnál. Néha ott van az élmezőny közelében, néha nem. De képes kipréselni belőle azt a bizonyos pluszt” – folytatta a háromszoros futamgyőztes brit pilóta.

Johnny Herbert elveszettnek látja Lewis HAmilton

Fotó: DPPI Media/DPPI via AFP

Hamilton a szezon második felében láthatóan levert volt, és gyakran hangsúlyozta, mennyire várja már az idény végét. Herbert szerint honfitársa Hamilton elveszettnek tűnik, mivel egész évben nem tudott úrrá lenni azokon a problémákon, amelyek folyamatosan hátráltatták

Soha nem láttam ilyennek mint tavaly. Őszintén szólva sokkoló volt számomra. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül frusztrált volt amiatt, hogy nem tudta megoldani. Aztán amikor látod az arcát és hallod a futam utáni interjúit, azt érzed, hogy elveszett. Nem érti, mit kellene tennie ahhoz, hogy megoldja a problémát. Charles viszont meg tud birkózni vele”

– tette hozzá Johnny Herbert, aki 1989 és 2000 között 165 Forma-1es futamon állt rajthoz.