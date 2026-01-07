Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Merz kijelentése hidegzuhanyként érte Zelenszkijt

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 hétszeres világbajnoka ismét életjelet adott magára. A Ferrari színeiben borzalmas szezont záró Lewis Hamilton a 41. születésnapján erőteljes üzenetet fogalmazott meg az új F1-es szezon előtt.

Lewis Hamilton számára borzalmasra sikeredett az első ferraris szezonja. A brit pilóta 12 év után hagyta el a Mercedes istállót, azt a csapatot, amellyel hét világbajnoki címéből hatot megnyert.

Lewis Hamilton of United Kingdom spotted heading to the driver's parade ahead of the race. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton is driving the F1 race car No 44, the Ferrari SF-25 for the Scuderia Ferrari Formula One Team,. Abu Dhabi Grand Prix 2025 at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Hamiltonnak rengeteg problémája volt a Ferrarinál az első szezonjában
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Hamilton már 19 szezont lehúzott a Forma-1-ben, de csak most először fordult vele elő, hogy egyetlen nagydíjon sem állhatott dobogóra. Az év egyetlen fénypontja az volt, amikor megnyerte a sprintfutamot a Kínai Nagydíj előtt, a szezon második hétvégéjén. 

Lewis Hamilton erősebben tér vissza?

Ezt követően a brit pilóta formája és eredményei visszaestek, különösen azután, hogy a Ferrari április végén leállította az SF-25-ös aerodinamikai fejlesztését, miután belátta, hogy az autó nem esélyes a bajnoki címre.

Ez Hamilton számára azt jelentette, hogy egy olyan autóval kellett küzdenie, amelyet még csak éppen kezdett megérteni, ráadásul egy teljesen új csapattal a háta mögött.

Ez után Hamilton szemmel láthatóan elveszítette a lelkesedését. A Hungaroringen nyújtott teljesítménye után azt mondta, hogy teljesen haszontalannak érzi magát, és a Ferrarinak talán le kellene cserélnie őt. A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után pedig konkrétan kijelentette, hogy kidobja a mobiltelefonját a kukába, mert nem akar senkiről hallani, és békében szeretne egyedül maradni.

Több mint négy héttel a szezon befejezése után Hamilton a 41. születésnapján visszatért a közösségi médiába, hogy határozott gondolatokat osszon meg a következő ferraris szezonjáról. 

„Újabb visszatérés” – írta Hamilton az Instagram-posztjában

„Rendkívül hálás vagyok ezért a szünetért. Ideje volt kikapcsolni, feltöltődni és egy kis belső békét találni. Időt tölteni a családdal és a barátokkal.

A pihenéssel és a nevetésekkel való feltöltődés pontosan az volt, amire szükségem volt egy nagyon kimerítő év után. Egy olyan világban, amely ilyen gyorsan mozog, és ahol folyamatosan minden irányba húznak minket, az igazi elszakadás mindent felülmúló érzés volt.

Tudatában vagyok annak, hogy belépünk a Ló évébe, és magunk mögött hagyjuk a Kígyó évét. Eljött a változás ideje. Új rutinok kialakítása, a nem kívánt minták elengedése és a fejlődésen való munka.

Engedd el azokat a dolgokat, amelyek nem szolgálnak téged. Ez időbe telhet. Lesznek dolgok, amelyektől nem tudsz azonnal megszabadulni, de minden az első lépéssel kezdődik.

Még ha a világ kaotikusnak is tűnik, remélem, hogy továbbra is arra koncentrálsz, hogy a lehető legteljesebben éld az életed.

Légy önmagad, és soha ne felejtsd el, ki vagy. Ezt sokatoktól tanultam, akik ezt mondták nekem 2025-ben, és ezt soha többé nem fogom elfelejteni!

A támogatásotok mindennél többet jelent számomra, és én is itt vagyok nektek. Soha nem vagytok egyedül. Haladjunk egy napot egyszerre, egy lépést egyszerre” – írta a közösségi oldalán a hétszeres világbajnok.

  • kapcsolódó cikkek:
Így készül 2026-ra Lewis Hamilton
Megválasztották az év legjobb pilótáját az F1-es csapatfőnökök
A Ferrari komoly változtatásokra is hajlandó Hamilton miatt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!