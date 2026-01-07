Lewis Hamilton számára borzalmasra sikeredett az első ferraris szezonja. A brit pilóta 12 év után hagyta el a Mercedes istállót, azt a csapatot, amellyel hét világbajnoki címéből hatot megnyert.

Hamiltonnak rengeteg problémája volt a Ferrarinál az első szezonjában

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Hamilton már 19 szezont lehúzott a Forma-1-ben, de csak most először fordult vele elő, hogy egyetlen nagydíjon sem állhatott dobogóra. Az év egyetlen fénypontja az volt, amikor megnyerte a sprintfutamot a Kínai Nagydíj előtt, a szezon második hétvégéjén.

Lewis Hamilton erősebben tér vissza?

Ezt követően a brit pilóta formája és eredményei visszaestek, különösen azután, hogy a Ferrari április végén leállította az SF-25-ös aerodinamikai fejlesztését, miután belátta, hogy az autó nem esélyes a bajnoki címre.

Ez Hamilton számára azt jelentette, hogy egy olyan autóval kellett küzdenie, amelyet még csak éppen kezdett megérteni, ráadásul egy teljesen új csapattal a háta mögött.

Ez után Hamilton szemmel láthatóan elveszítette a lelkesedését. A Hungaroringen nyújtott teljesítménye után azt mondta, hogy teljesen haszontalannak érzi magát, és a Ferrarinak talán le kellene cserélnie őt. A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után pedig konkrétan kijelentette, hogy kidobja a mobiltelefonját a kukába, mert nem akar senkiről hallani, és békében szeretne egyedül maradni.

Több mint négy héttel a szezon befejezése után Hamilton a 41. születésnapján visszatért a közösségi médiába, hogy határozott gondolatokat osszon meg a következő ferraris szezonjáról.

„Újabb visszatérés” – írta Hamilton az Instagram-posztjában.

„Rendkívül hálás vagyok ezért a szünetért. Ideje volt kikapcsolni, feltöltődni és egy kis belső békét találni. Időt tölteni a családdal és a barátokkal.

A pihenéssel és a nevetésekkel való feltöltődés pontosan az volt, amire szükségem volt egy nagyon kimerítő év után. Egy olyan világban, amely ilyen gyorsan mozog, és ahol folyamatosan minden irányba húznak minket, az igazi elszakadás mindent felülmúló érzés volt.

Tudatában vagyok annak, hogy belépünk a Ló évébe, és magunk mögött hagyjuk a Kígyó évét. Eljött a változás ideje. Új rutinok kialakítása, a nem kívánt minták elengedése és a fejlődésen való munka.