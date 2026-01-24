Már javában zajlanak a Forma-1-es autóbemutatók, pénteken a Ferrari és az Alpine is beállt a sorba, és leleplezte új versenygépét. Lewis Hamilton pedig Fioranóban már pályára is vitte a tűzpiros paripát, mindössze 47 nappal azután, hogy a rettenetesen alakult első ferraris idénye végén kiszállt az autóból.

A Ferrari duója, Lewis Hamilton (balra) és Charles Leclerc köszöntötte a szurkolókat

Fotó: FEDERICO SCOPPA / AFP

Schumacher szerint rossz irányba halad a Ferrari

A hétszeres világbajnok 2007 óta tartó pályafutása során a tavalyi volt az első olyan év, amikor dobogós helyezés nélkül maradt, miközben csapattársa, Charles Leclerc meg sem állt hétig. Hamilton 2025-ben többször is hajtogatta, hogy ez karrierje legnehezebb idénye, és bár teljesítette egy álmát azzal, hogy a Ferrari pilótája lett, a történetből rémálomba fordult.

És Ralf Schumacher várakozásai alapján a folytatás sem lesz túl fényes. A televíziós szakértőként visszavonult versenyző nem érti a csapat koncepcióját, miszerint két különböző autót fejleszt az új idényre, amely hatalmas szabályváltoztatásokat hoz magával.

Ismét úgy tűnik a Ferrarinál, hogy már most közeleg a katasztrófa, legalábbis ha a sorok között olvasunk. Ez az, ami a leginkább szembetűnik. Úgy tűnik, két különböző autót fejlesztenek. El tudom képzelni, hogy ennek az az oka, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton teljesen eltérő véleményen van az autóról. Ha ez így van, akkor ez már a kezdetektől fogva katasztrófa. Mindig is azt mondtam, hogy nem lehet két autót fejleszteni, és Fred Vasseur is utalt erre, így összességében a helyzet messze nem ideális

– mondott ítéletet Schumacher.

Hamilton feltöltődött, most lelkes

Az ő félelmei azonban a Ferrari pilótapárosára nem ragadtak át, ők izgatottan várják az új idényt. Még Hamilton is, aki az év végéhez közeledve nem tudott elég gyorsan kiszabadulni a Forma-1-ből. Akkor arról beszélt, eltünteti a telefonját, senki nem fogja tudni őt elérni.

Ha megnézitek az összes többi interjúmat az elmúlt évekből, valószínűleg soha nem mondtam, hogy izgatott lennék a tesztelés miatt. De most nagyon az vagyok, és szerintem ezt ki szabad mondani. Izgatott vagyok az új kezdetek miatt. Eddig az volt a fókuszban, hogy feltöltődjek, és jól sikerüljön a szabadságom. A szünet, bár ez volt a legrövidebb, amit valaha tartottunk, éppen erre volt szükségem.”