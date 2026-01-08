Helmut Marko a 2025-ös világbajnoki idényt követően jelentette be, hogy távozik a Red Bulltól, amelyet az osztrák istálló alapítása óta szolgált. A 82 éves szakembernek sokat köszönhetnek az energiaitalosok, többek között az egyaránt négyszeres világbajnok Max Verstappent és Sebastian Vettelt is ő fedezte fel. Markónak és a Red Bullnak tehát remek érzéke volt ahhoz, hogy a legjobb pilótákat levadásszák, ám a McLaren újdonsült vb-győztesét, Lando Norrist nem sikerült megszerezniük, holott lett volna rá esélyük.

Helmut Marko egyengette Max Verstappen pályafutását

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Helmut Marko szerint Lando Norris a Red Bull pilótája lehetett volna

A brit versenyzővel a Red Bull már korán megkezdte a tárgyalásokat, ám a megszerzéséről végül lemaradt.

Nagyon jól illett volna hozzánk. Egészen korán megkezdtük a tárgyalásokat Landóval, de végül nem sikerült megszerezni őt”

– mondta Marko, aki 2016-ban Monacóban találkozott az akkor még fiatal tehetségnek tartott brittel, de végül a McLaren gyorsabban reagált és lecsapta Norrist az osztrák csapat kezéről.

Lando Norris végül a McLarent választotta, és 2025-ben világbajnok lett

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Marko azt is elmondta, hogy a fiatal tehetségek közül miért buknak el a legtöbben a Forma-1-ben. „Amikor megérkeznek, hirtelen megsokszorozódik a rájuk nehezedő nyomás.

Minden egyes körben a maximumot kell nyújtaniuk, és ez rengeteg tehetséget megtör. Sokan elvéreznek ebben a közegben,

hiába vannak meg a képességeik” – mondta Marko, utalva rá, hogy a Red Bullnál különösen nagy az elvárás minden versenyző felé.

