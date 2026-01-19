Helmut Marko a Red Bull történetének egyik meghatározó alakja volt, ennek ellenére nem tér vissza.

Helmut Marko számára a Red Bull és a Forma-1 már csak a múltat jelenti

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Helmut Marko nem tér vissza

Az elmúlt két évtizedben kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat olyan kiválóságokat szerződtessen, mint Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo vagy Max Verstappen, akik közül többen világbajnoki címekig jutottak. A 2025-ös szezon végén azonban Marko úgy döntött, hogy lezárja ezt a fejezetet, és elhagyja az istállót.

A 80 éves sportvezető az osztrák ORF televíziónak adott interjúban elmondta, kifejezetten élvezi az új, stresszmentes életet:

„Már nem vagyok teljesen benne, de képben vagyok” – mondta Marko. „A jó az egészben az, hogy nem érzek semmilyen nyomást, így nem fekszem ébren olyan gondolatokkal, mint hogy: ‘Mi van, ha a motor nem működik, vagy valami más nem?’ és így tovább.”

Marko hozzátette, hogy természetesen továbbra is figyelemmel kíséri a Red Bull teljesítményét, és érdekli, mire lesz képes a 2026-os új motorszabályok idején, de már nem viseli a döntésekkel járó felelősség súlyát.

„Már nincs meg az a közvetlen felelősségem. Természetesen érdekel, hogy a Red Bull a lehető legjobb eredményt érje el, de a helyzet most sokkal nyugodtabb.”

A jövőjével kapcsolatos találgatásokra pedig határozottan reagált: nincs szándékában visszatérni a paddockba, bármilyen ajánlatot is kap.

– fogalmazott határozottan. „Időnként nagyon különös és érdekes megkereséseim és beszélgetéseim voltak. De a Forma-1-ben a Red Bull-lal lettem sikeres, és ennek így is kell folytatódnia. Semmi más nem fogja ezt a helyét átvenni.”

Ezzel Marko végérvényesen lezárta a Red Bullnál és a Forma-1-ben eltöltött két évtizedes korszakát – egy olyan időszakot, amely a sportág történetének egyik legsikeresebb fejezetét jelentette.