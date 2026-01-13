Az Alpine Forma-1-es csapata a 2025-ös idénynek a Pierre Gasly, Jack Doohan pilótapárossal vágott neki, de az ausztrál hat versenyhétvégén egyetlen pontot sem szerzett. A francia istálló ezt követően argentin Franco Colapintót ültette a 22 éves versenyző helyére, bár az utód is gyengén teljesített, mivel szerzett pont nélkül zárta a teljes 2025-ös évadot.

Az Alpine szerződést bontott Jack Doohannel

Véget ért Jack Doohan története az Alpine-nál

Doohan az előző idény hátralévő részében teszt- és tartalékversenyzőként tevékenykedett a francia istállónál, arra nem mutatkozott túl sok esély, hogy visszatérjen az állandó ülésbe. Az ausztrál a tavalyi év végén a közösségi oldalán már utalt a távozására, de akkor még nem lehetett 100 százalékosan kijelenteni, hogy ez bekövetkezik. Doohan jövője körül viszont most már tényleg nincs több kérdőjel, mert az Alpine megtette a hivatalos bejelentést a pilóta sorsával kapcsolatban.

BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026

„A BWT Alpine Formula One Team megerősíti, hogy közösen megegyezett Jack Doohannel arról, hogy a 2026-os szezonban már nem folytatja a versenyzői szolgálatait az istállónál, amely lehetőséget ad neki, hogy más karrierlehetőségek után nézzen.

Jack volt az első olyan tagja az Alpine Akadémiának, aki versenyzői ülést kapott a csapatnál, amikor a 2024-es Abu-dzabi Nagydíjon bemutatkozott.

Az alakulat szeretne köszönetet mondani Jacknek az elhivatottságáért és profizmusáért, melyet az elmúlt négy évben a pályán és azon kívül tanúsított, és minden jót kívánunk neki a jövőre nézve” – írta a közösségi felületein megosztott posztjában az Alpine.

Egyelőre nem tudni, hol folytatja Doohan, az szinte kizárt, hogy egy másik F1-es csapatnál álljon munkába. Az Alpine a 2026-os szezonnak is a Pierre Gasly, Franco Colapinto párossal vág neki.

