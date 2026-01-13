Az Alpine Forma-1-es csapata a 2025-ös idénynek a Pierre Gasly, Jack Doohan pilótapárossal vágott neki, de az ausztrál hat versenyhétvégén egyetlen pontot sem szerzett. A francia istálló ezt követően argentin Franco Colapintót ültette a 22 éves versenyző helyére, bár az utód is gyengén teljesített, mivel szerzett pont nélkül zárta a teljes 2025-ös évadot.
Véget ért Jack Doohan története az Alpine-nál
Doohan az előző idény hátralévő részében teszt- és tartalékversenyzőként tevékenykedett a francia istállónál, arra nem mutatkozott túl sok esély, hogy visszatérjen az állandó ülésbe. Az ausztrál a tavalyi év végén a közösségi oldalán már utalt a távozására, de akkor még nem lehetett 100 százalékosan kijelenteni, hogy ez bekövetkezik. Doohan jövője körül viszont most már tényleg nincs több kérdőjel, mert az Alpine megtette a hivatalos bejelentést a pilóta sorsával kapcsolatban.
„A BWT Alpine Formula One Team megerősíti, hogy közösen megegyezett Jack Doohannel arról, hogy a 2026-os szezonban már nem folytatja a versenyzői szolgálatait az istállónál, amely lehetőséget ad neki, hogy más karrierlehetőségek után nézzen.
Jack volt az első olyan tagja az Alpine Akadémiának, aki versenyzői ülést kapott a csapatnál, amikor a 2024-es Abu-dzabi Nagydíjon bemutatkozott.
Az alakulat szeretne köszönetet mondani Jacknek az elhivatottságáért és profizmusáért, melyet az elmúlt négy évben a pályán és azon kívül tanúsított, és minden jót kívánunk neki a jövőre nézve” – írta a közösségi felületein megosztott posztjában az Alpine.
Egyelőre nem tudni, hol folytatja Doohan, az szinte kizárt, hogy egy másik F1-es csapatnál álljon munkába. Az Alpine a 2026-os szezonnak is a Pierre Gasly, Franco Colapinto párossal vág neki.
