Több mint tíz évvel Jules Bianchi halála után újabb tragédia érte a francia versenyző családját. Philippe Bianchi, az egykori Forma-1-es pilóta édesapja közösségi oldalán közölte, hogy ismeretlen tolvajok betörtek hozzájuk, és kilenc, Jules Bianchi kapcsán nagy érzelmi értéket képviselő gokartot loptak el.

Újabb tragédia érte a korábbi Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi családját: a tolvajok kilenc gokartot vittek el, köztük olyat is, amelynek nagy volt az érzelmi értéke.

Tolvajok lopták Jules Bianchi emlékét
Tolvajok lopták el Jules Bianchi emlékét
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Tolvajok lopták el Jules Bianchi emlékét

A JB17 Forever alvázak között volt az a KZ 125 ART GP modell is, amellyel Jules még profi karrierje előtt versenyzett. A tolvajok elvitték az unokák mini gokartjait is. A Bors is megjegyezte, hogy Philippe Bianchi hangsúlyozta: a legnagyobb veszteség számukra nem az anyagi kár, hanem a pótolhatatlan érzelmi érték, amelyet ezek a gépek képviselnek.

A JB17 márkanév Jules Bianchi monogramját és híres 17-es rajtszámát viseli, így a lopás a sportág rajongóit is megrendítette. A család arra kéri a közösséget, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze – írja a Motorsport.

„Kedves barátaim, ma este a gokartcsaládomhoz szólok” – kezdte megindító üzenetét Philippe.

Tegnap este betörtek hozzánk, és a tolvajok kilenc JB17 Forever vázzal távoztak. Ennél is fájóbb, hogy magukkal vitték Jules utolsó versenygokartját, valamint az unokáim mini gokartját is.

Az édesapa hangsúlyozta, hogy bár a gépek anyagi értéke sem elhanyagolható, a bennük rejlő érzelmi töltet az, amit szinte lehetetlen pótolni.

„A legnagyobb veszteség számunkra nem a pénzbeli kár, hanem az érzelmi érték, amit ezek a gépek képviselnek. Ha bárki lát olyan JB17 gokartot forgalomban, kérem, értesítsen engem.

 Előre is köszönöm” – zárta sorait Philippe Bianchi.

