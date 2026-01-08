Újabb tragédia érte a korábbi Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi családját: a tolvajok kilenc gokartot vittek el, köztük olyat is, amelynek nagy volt az érzelmi értéke.
Tolvajok lopták el Jules Bianchi emlékét
A JB17 Forever alvázak között volt az a KZ 125 ART GP modell is, amellyel Jules még profi karrierje előtt versenyzett. A tolvajok elvitték az unokák mini gokartjait is. A Bors is megjegyezte, hogy Philippe Bianchi hangsúlyozta: a legnagyobb veszteség számukra nem az anyagi kár, hanem a pótolhatatlan érzelmi érték, amelyet ezek a gépek képviselnek.
A JB17 márkanév Jules Bianchi monogramját és híres 17-es rajtszámát viseli, így a lopás a sportág rajongóit is megrendítette. A család arra kéri a közösséget, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze – írja a Motorsport.
„Kedves barátaim, ma este a gokartcsaládomhoz szólok” – kezdte megindító üzenetét Philippe.
Tegnap este betörtek hozzánk, és a tolvajok kilenc JB17 Forever vázzal távoztak. Ennél is fájóbb, hogy magukkal vitték Jules utolsó versenygokartját, valamint az unokáim mini gokartját is.
Az édesapa hangsúlyozta, hogy bár a gépek anyagi értéke sem elhanyagolható, a bennük rejlő érzelmi töltet az, amit szinte lehetetlen pótolni.
„A legnagyobb veszteség számunkra nem a pénzbeli kár, hanem az érzelmi érték, amit ezek a gépek képviselnek. Ha bárki lát olyan JB17 gokartot forgalomban, kérem, értesítsen engem.
Előre is köszönöm” – zárta sorait Philippe Bianchi.