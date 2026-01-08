Újabb tragédia érte a korábbi Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi családját: a tolvajok kilenc gokartot vittek el, köztük olyat is, amelynek nagy volt az érzelmi értéke.

Tolvajok lopták el Jules Bianchi emlékét

Fotó: VALERY HACHE / AFP

A JB17 Forever alvázak között volt az a KZ 125 ART GP modell is, amellyel Jules még profi karrierje előtt versenyzett. A tolvajok elvitték az unokák mini gokartjait is. A Bors is megjegyezte, hogy Philippe Bianchi hangsúlyozta: a legnagyobb veszteség számukra nem az anyagi kár, hanem a pótolhatatlan érzelmi érték, amelyet ezek a gépek képviselnek.

A JB17 márkanév Jules Bianchi monogramját és híres 17-es rajtszámát viseli, így a lopás a sportág rajongóit is megrendítette. A család arra kéri a közösséget, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze – írja a Motorsport.

„Kedves barátaim, ma este a gokartcsaládomhoz szólok” – kezdte megindító üzenetét Philippe.

Tegnap este betörtek hozzánk, és a tolvajok kilenc JB17 Forever vázzal távoztak. Ennél is fájóbb, hogy magukkal vitték Jules utolsó versenygokartját, valamint az unokáim mini gokartját is.

🚨| Theft at Bianchi's house, Jules' last kart stolen. Father's appeal via social media:



— Philippe Bianchi, father of the late Jules Bianchi, reported a heartbreaking theft involving karts from his team, including the last kart used by Jules. Speaking to media, Philippe… pic.twitter.com/KBAbpdLHi1 — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) January 7, 2026

Az édesapa hangsúlyozta, hogy bár a gépek anyagi értéke sem elhanyagolható, a bennük rejlő érzelmi töltet az, amit szinte lehetetlen pótolni.

„A legnagyobb veszteség számunkra nem a pénzbeli kár, hanem az érzelmi érték, amit ezek a gépek képviselnek. Ha bárki lát olyan JB17 gokartot forgalomban, kérem, értesítsen engem.

Előre is köszönöm” – zárta sorait Philippe Bianchi.