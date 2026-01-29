Live
A címvédő McLaren is megkezdte felkészülését a 2026-os Forma-1-es idényre. A világbajnok Lando Norris így végre pályára vitte az új autóját a péntekig tartó Forma-1-es barcelonai teszt harmadik napján.

Miután a McLaren kihagyta a péntekig tartó Forma-1-es barcelonai teszt első két napját, így egészen szerdáig várni kellett arra, hogy az MCL40-es pályára gurulhasson. A zárt kapuk mögött zajló gyakorláson a címvédő Lando Norris 76 kört teljesített, ám még a 1:18.307-es legjobb idejével is közel egy másodperccel elmaradt a hét eddigi leggyorsabb körétől, amit a Mercedes versenyzője, George Russell ért el.

Lando Norrisnak még furcsa az 1-es rajtszám a McLarenen
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lando Norrisnak még szokni kell az új rajtszámot

Az átmenetileg még tiszta fekete festéssel futó McLarenen természetesen ott díszelgett a világbajnoki győzelemért járó 1-es rajtszám, amivel kapcsolatban Norris elismerte, hogy nagyon furcsa érzés volt számára ezt látni.

Jó volt visszatérni, és látni az egyes számot az autómon – bár elég szürreális még mindig. Láttam a felvételeken, és még mindig felfoghatatlan a számomra. Őrült látvány. Először a versenyruhámon, aztán az autón, majd a képernyőkön, de azt kell, hogy mondjam jól néz ki.

Ez volt az első napunk a pályán. Most először láthatta mindenki egyben az autót, szó szerint ma reggel raktuk össze. Hihetetlen dolog. Jó látni, hogy minden összeáll” – mondta boldogan a regnáló brit bajnok.

A McLaren már közölte, hogy a március 8-i Ausztrál Nagydíj előtt már csupán minimális frissítéseket hajtanak végre az autón. Norris hozzátette: „A mai nap igazából csak az autó alapos megismerésére szolgált, megértettük, hogyan működik valójában, és átfutottuk az összes kézikönyvet. Szóval meglehetősen produktív nap volt, de igazából az a fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden úgy működik, ahogy azt szeretnénk”.

Mivel nem csupán a motor, hanem az aerodinamika is új, így a versenyzői feladatok is változtak az elektromotor energiájának használata miatt.

„Eléggé más. A kanyarokban egy fokkal lassabb, viszont a sebessége és a tempója az egyenesekben jobb, mint tavaly. Gyorsabban eléred a 340, 350 km/h-t, mint a korábbi években. De van még mit tanulmányoznunk az akkumulátorról, a tápegységről, mert ezek valamilyen szempontból bonyolultabbak. Egyszerűen más. És amikor valami más, akkor mindig időbe telik, kitapasztaljuk, hogyan lehetne a legjobban csinálni. Ezek a napok most pont erre szolgálnak” – jelentette ki Norris.

A McLaren február 9-én – két nappal a második előszezoni teszt előtt – Bahreinben mutatja be a 2026-os autójának festését.

