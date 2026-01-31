Lewis Hamilton régen nézhetett ennyire pozitívan a jövőbe, a Ferrari ugyanis mindenkit meglepett a barcelonai teszteken.

Lewis Hamilton és a Ferrari nagyon bizakodó lehet

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Újra a régi lehet Lewis Hamilton?

A Ferrari a tervezett program nagy részét komolyabb műszaki hiba nélkül teljesítette Barcelonában, a munka fókusza pedig fokozatosan a megbízhatósági ellenőrzésről az erőforrás és az autó viselkedésének tanulmányozására helyeződött át, különböző beállítások és pályakörülmények mellett.

Hamilton szerint ez a stabil alap kulcsfontosságú: „A megtett kilométerek tekintetében sikerült két jó napot összeraknunk, köszönhetően a gyárban dolgozók nagyszerű munkájának. Igazán hálás vagyok ezért, mert a kiegyensúlyozottság és a problémamentes teljesítmény a kulcs.”

A hét eleji esős nap ugyan átírta sokak programját, de Hamilton szerint a vizes körözés is hasznos adatokat hozott az alacsony tapadás melletti erőforrás-reakciókról és az új aerodinamikai megoldások viselkedéséről. „Kissé szokatlanul indult a hét, amikor teljesen vizes pályán mentünk, amit normális esetben nem tennénk… de hasznos volt megszerezni ezt a tapasztalatot és tudást” – utalt a tavalyi, nehezebb Forma–1 szezonkezdetre a hétszeres világbajnok.

Hamilton külön kitért a csapaton belüli hangulatra, amely szerinte az idei év egyik döntő tényezője lehet.

Minden egyes csapattagon érzem a győztes mentalitást, jobban, mint valaha, és ez pozitív. Mindenki bizakodó és hihetetlenül lelkes. Nem kergetünk illúziókat, nem hisszük azt, hogy már készen állunk. Tudjuk, hogy van még tennivalónk”

– fogalmazott a Ferrari pilótája.

A riválisokról szólva Hamilton óvatosan fogalmazott, de elismerte, hogy a mezőny eleje sűrű lehet: a brit pilóta szerint a Mercedesnek is voltak erős etapjai, míg a Red Bull és a Haas tempója is ígéretesnek tűnt Barcelonában. Úgy véli, a fejlesztési verseny üteme határozza majd meg, ki hova kerül az erősorrendben az idény elején.

A barcelonai tesztek lezárultával a Ferrari Maranellóban elemzi a gyűjtött adatokat, hogy felkészüljön a bahreini folytatásra, ahol a hangsúly már a mechanikai beállításokon és az aerodinamikai csomagok összehasonlításán lesz. Hamilton szerint az első hét „szilárd alapot” ad a további munkához:

Valójában arról van szó, hogy minden követ megmozgassunk, világosan és tömören kommunikáljunk, illetve döntsünk a lépésekről… Azt látom, hogy idén mindenki új energiát hoz, és ez fantasztikus.”