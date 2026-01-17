A Ferrari péntek este megerősítette, hogy Riccardo Adami a továbbiakban nem Lewis Hamilton versenymérnöke lesz, mivel új szerepet kapott a Forma-1-es istálló fiatal versenyzőket felkaroló programjában. A maranellói csapat azt is közölte, hogy hamarosan bejelenti Adami utódját.

Lewis Hamilton új versenymérnököt kap a 2026-os szezonra

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A döntés némiképp meglepő, lévén néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy Adami marad és a Ferrari a már összeszokott párosokkal vág neki az új technikai korszaknak.

Az olasz szakember az új pozíciójában a Ferrari versenyzői akadémiája számára futtatott, korábbi autókkal végzett tesztprogramot felügyeli, így a jövőben nem a pálya melletti, versenyhétvégés munkakörben tevékenykedik. Adami korábban Sebastian Vettellel és Daniel Ricciardóval is dolgozott együtt a Toro Rossónál, mielőtt csatlakozott a Ferrarihoz, ahol 2015-ben újra a négyszeres Forma-1-es világbajnok mérnöke lett, Carlos Sainzcal alkotott egy párost.

Lewis Hamilton örülhet, új versenymérnököt kap

A hétszeres világbajok brit pilóta számára meglehetősen csalódást keltően alakult az első ferraris idénye, hiszen a Kínai Nagydíj sprintfutamán elért sikerét leszámítva – karrierje során először – egyetlen versenyen sem tudott dobogóra állni. Az összetettben csupán hatodik helyen végzett, de csapattársától, Charles Leclerc-től is jócskán – 84 ponttal – elmaradt.

Hamiltonnak akár kedvezhet is a Ferrari döntése, ugyanis tavaly Adamival dolgozott együtt, ám a kapcsolatuk nem volt zökkenőmentes. Már a szezon elején jelentkeztek nehézségek a kommunikációjukban, majd a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj alatt Hamilton ráförmedt versenymérnökére, amikor az közölte vele, hogy a Sauber versenyzője, Gabriel Bortoleto megelőzi őt.

Ne mondd, hogyan versenyezzek. Tudom haver, hagyj békén. Mindenkivel versenyzek, aki előttem van

– dühöngött a 41 éves brit a csapatrádióban.

A 2026-os F1-es szezon március 6-án rajtol el az Ausztrál Nagydíjjal, Melbourne-ben.