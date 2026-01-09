Live
A Ferrari fontos döntést hozott a 2026-os Forma-1-es idény előtt. Az olasz csapat megerősítette, hogy továbbra is az a Riccardo Adami marad Lewis Hamilton versenymérnöke, akivel a hétszeres világbajnoknak már többször is konfliktusa volt.

Lewis Hamilton első ferraris idényét aligha lehet sikersztorinak nevezni, azonban az olasz istállónál bíznak abban, hogy idén már javulni fog a hétszeres világbajnok teljesítménye. Erre azért még kár lenne fogadásokat kötni, mert a megújuló szabályok miatt még nem tudni, hogyan szuperál majd az új autó, amely a csapat másik pilótája, Charles Leclerc szerint egyelőre gondokkal küzd. Hamilton szempontjából egy dolog viszont nem fog változni, ugyanis a Ferrari döntése értelmében idén is Riccardo Adami lesz a brit sztár versenymérnöke.

Lewis Hamilton of United Kingdom spotted heading to the driver's parade ahead of the race. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton is driving the F1 race car No 44, the Ferrari SF-25 for the Scuderia Ferrari Formula One Team,. Abu Dhabi Grand Prix 2025 at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamiltonnak borzalmasan sikerült az első szezonja a Ferrarinál
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton mit szól a Ferrari döntéséhez?

A 41 éves versenyzőnek az előző idényben többször is nézeteltérése támadt a versenymérnökével, a futamok során a csapatrádión keresztül nem egyszer förmedt rá kollégájára. A Ferrarinál éppen ezért felmerült annak a lehetősége, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében ezen a téren változtasson, ám az olasz istálló végül mégis úgy döntött, hogy a jól ismert párosok megtartásával segíti elő a lehető legjobb felkészülést az új technikai korszakra. 

Ez nemcsak Hamiltonra és Adamira igaz, hanem Charles Leclerc-re és a monacói pilóta mérnökére, Bryan Bozzira. 

Mindkét páros együtt folytathatja a munkát a 2026-os idényben, de kérdés, mit szól mindehhez Hamilton, akinek tavaly volt bőven konfliktusa a mérnökével.

A motorsport.hu szerint a Ferrari döntésének hátterében az áll, hogy fenntartsa a csapaton belüli kommunikáció folytonosságát, valamint a 2026-os szabályváltozásokból előnyt kovácsolva újra a győzelmekért harcolhasson a Forma-1-ben. A Scuderia számára a versenyző és a mérnök közötti stabil kapcsolat aranyat érhet, de Hamilton és Adami esetében nem biztos, hogy megvan a szükséges összhang, kettejük viszonya meglehetősen törékenynek tűnik – legalábbis az előző szezonban látottak alapján. 

A Forma-1 2026-os idénye március 6-8. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

