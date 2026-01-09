Lewis Hamilton első ferraris idényét aligha lehet sikersztorinak nevezni, azonban az olasz istállónál bíznak abban, hogy idén már javulni fog a hétszeres világbajnok teljesítménye. Erre azért még kár lenne fogadásokat kötni, mert a megújuló szabályok miatt még nem tudni, hogyan szuperál majd az új autó, amely a csapat másik pilótája, Charles Leclerc szerint egyelőre gondokkal küzd. Hamilton szempontjából egy dolog viszont nem fog változni, ugyanis a Ferrari döntése értelmében idén is Riccardo Adami lesz a brit sztár versenymérnöke.

Lewis Hamiltonnak borzalmasan sikerült az első szezonja a Ferrarinál

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton mit szól a Ferrari döntéséhez?

A 41 éves versenyzőnek az előző idényben többször is nézeteltérése támadt a versenymérnökével, a futamok során a csapatrádión keresztül nem egyszer förmedt rá kollégájára. A Ferrarinál éppen ezért felmerült annak a lehetősége, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében ezen a téren változtasson, ám az olasz istálló végül mégis úgy döntött, hogy a jól ismert párosok megtartásával segíti elő a lehető legjobb felkészülést az új technikai korszakra.

Ez nemcsak Hamiltonra és Adamira igaz, hanem Charles Leclerc-re és a monacói pilóta mérnökére, Bryan Bozzira.

Mindkét páros együtt folytathatja a munkát a 2026-os idényben, de kérdés, mit szól mindehhez Hamilton, akinek tavaly volt bőven konfliktusa a mérnökével.

🚨| Ferrari makes a decision on the future of Hamilton's race engineer:



— Lewis Hamilton will continue his partnership with Riccardo Adami as his race engineer for the 2026 Formula 1 season at Ferrari. This decision comes amidst previous speculation about Adami's potential… pic.twitter.com/9pdXOB6T6X — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) January 9, 2026

A motorsport.hu szerint a Ferrari döntésének hátterében az áll, hogy fenntartsa a csapaton belüli kommunikáció folytonosságát, valamint a 2026-os szabályváltozásokból előnyt kovácsolva újra a győzelmekért harcolhasson a Forma-1-ben. A Scuderia számára a versenyző és a mérnök közötti stabil kapcsolat aranyat érhet, de Hamilton és Adami esetében nem biztos, hogy megvan a szükséges összhang, kettejük viszonya meglehetősen törékenynek tűnik – legalábbis az előző szezonban látottak alapján.

A Forma-1 2026-os idénye március 6-8. között rajtol a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

Kapcsolódó cikkek