Lewis Hamilton, aki január 7-én ünnepelte 41. születésnapját, idén már pályafutása huszadik idényére készül a Forma-1-ben, és a másodikra a Ferrari színeiben. A hétszeres világbajok brit pilóta számára meglehetősen csalódást keltően alakult az előző idény, hiszen a Kínai Nagydíj sprintfutamán elért sikerét leszámítva – karrierje során először – egyetlen versenyen sem tudott dobogóra állni. Az összetettben csupán hatodik helyen végzett, de csapattársától, Charles Leclerc-től is jócskán elmaradt.

Lewis Hamilton a csapaton belüli harmóniát dicsérte

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Hamilton a rövid téli szünetben igyekezett feltöltődni, ez úgy fest sikerült is neki ugyanis meglehetősen pozitívan tekint a jövőre. A tavalyi nehézségek ellenére továbbra is bízik benne, hogy a maranellói istálló harcban lehet idén a világbajoki címért. Mindez nagy megmelegedés lenne, hiszen míg a Scuderia a 2024-es idényben mindössze 14 ponttal maradt el McLaren mögött, a tavalyi konstruktőri pontvadászatban már 435 egység volt a lemaradása, ami igencsak jelentős.

Lewis Hamilton a kudarcok ellenére is optimista

„Soha nem fogom a Ferrarit más csapathoz hasonlítani, mert annyira más, mint a többi. Csodálatos érzés minden egyes alkalommal visszatérni a gyárba, ahol folyamatosan inspirálnak.

Van valami romantikus abban, amikor a Ferrarinál vagy, nagyszerű a harmónia a csapaton belül, még a sok hullámvölgy ellenére is, amiket átéltünk együtt.

Mindenki arra összepontosít most, hogy a 2025-ös szezon tanulságait felhasználva egy ütőképesebb autót építsünk és ezáltal versenyképesebbek lehessünk a jövőben. Amikor visszatérek a gyárba és ezt látom, az engem is motivál. Természetesen vannak még olyan területek, amelyeken javulunk kell, de dolgozunk rajta” – mondta a brit klasszis.

A Ferrari az évindító eseményén január 23-án leleplezi majd le az új, 2026-os F1-es szabályrendszer szerint épített versenyautóját, amelyet néhány nappal később pályára is visz majd a barcelonai teszten.