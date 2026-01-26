Live
Sajtóhírek szent a Ferrari Forma-1-es csapata megtalálta Riccardo Adami utódját. Lewis Hamilton a hamarosan kezdődő új idénynek új versenymérnökkel vág neki.

A Ferrari január közepén jelentette be, hogy Riccardo Adami új szerepet kapott a Forma-1-es istállónál, így a továbbiakban már nem Lewis Hamilton versenymérnökeként lesz jelen. A maranellói csapat akkor nem közölte, hogy ki veszi át Adami helyét, ám a legfrissebb sajtóértesülések szerint mostanra megtalálták az utódját.

Lewis Hamilton a pocsékul sikerült első ferraris idény után is magabiztos
Lewis Hamilton a pocsékul sikerült első ferraris idény után is magabiztos
Fotó: FEDERICO SCOPPA / AFP

A hétfői barcelonai teszten Hamilton Charles Leclerc-rel osztozott a versenymérnökén. A három tesztnapon Bryan Bozzi irányítja a mérnöki munkát, míg segítője az a Carlo Santi lesz, korábban Kimi Räikkönen versenymérnöke volt.

Megvan Lewis Hamilton új versenymérnöke?

Bár korábban még arról lehetett hallani, hogy a Ferrari házon belül oldja meg a mérnök kérdést, melyben Hamilton is aktívan részt vett, az Autoracer információi szerint a konstruktőri világbajnok McLarentől – amelynél Hamilton 2007 és 2012 között versenyzett, és első világbajnoki címét szerezte – érkezhet a segítség. A lap úgy tudja, a francia Cedric Michel-Grosjean lesz 2026-tól Hamilton új versenymérnöke, és már csak a hivatalos bejelentés van hátra.

Michel-Grosjean az elmúlt nyolc évben több szerepben is dolgozott a McLarennél, jelenleg azonban „kertészeti szabadságon” van, vagyis már elhagyta a csapatot, de még nem kezdhetett el dolgozni új munkaadójánál. Legutóbb a McLarennél Oscar Piastri teljesítménymérnöke volt – hozzá segítve az ausztrál pilótát hét futamgyőzelemhez és tizenhat dobogós helyezéshez.

Az F1-es világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.

