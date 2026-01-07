Live
Véget értek a hónapok óta tartó találgatások. Hivatalossá vált, hogy Gianpiero Lambiase 2026-ban is a Red Bull Racing kötelékében folytatja pályafutását, méghozzá továbbra is Max Verstappen versenymérnökeként.

Max Verstappen mérnöke, az olasz származású brit szakember, Gianpiero Lambiase jövője az utóbbi időben komoly médiafigyelmet kapott, miután több Forma-1-es csapat is szívesen látta volna őt a saját garázsában.  

Max Verstappen és Gianpiero Lambiase a jövőben is együtt dolgoznak a Red Bullnál
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP 
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Max Verstappen fellélegezhet?

Az elmúlt hónapokban olyan istállók neve is felmerült, mint a McLaren, a Williams vagy az Aston Martin, ám 

a Red Bull megerősítette: Lambiase marad a csapatnál, és a 2026-os idényben is ugyanazt a kulcsfontosságú szerepet tölti be, amely hosszú évek óta Verstappen sikereinek egyik alappillére. Emellett megtartja azt a kiterjesztett felelősségi kört is, amelyet 2025-ben kapott a csapat versenyirányítási részlegén belül 

- írja a Motorsport.

A találgatások a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után erősödtek fel, amikor a meghatódott, könnyeivel küszködő Lambiasét mutatták a leintés után a kamerák. Emiatt többen úgy vélték, a szakember távozás előtt áll.

 Később azonban kiderült, hogy személyes okok miatt merültek fel kérdések a jövőjével kapcsolatban, mivel a felesége rákos betegséggel küzd. 

A mostani bejelentéssel a Red Bull és Verstappen kettőse ismét stabil alapokra helyezte a következő szezon felkészülését. Lambiase maradása nemcsak a négszeres holland világbajnok, hanem az egész csapat számára egyfajta folytonosságot biztosít a 2026-ban érkező új technikai szabályrendszer előtt.  

