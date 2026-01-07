Max Verstappen mérnöke, az olasz származású brit szakember, Gianpiero Lambiase jövője az utóbbi időben komoly médiafigyelmet kapott, miután több Forma-1-es csapat is szívesen látta volna őt a saját garázsában.
Max Verstappen fellélegezhet?
Az elmúlt hónapokban olyan istállók neve is felmerült, mint a McLaren, a Williams vagy az Aston Martin, ám
a Red Bull megerősítette: Lambiase marad a csapatnál, és a 2026-os idényben is ugyanazt a kulcsfontosságú szerepet tölti be, amely hosszú évek óta Verstappen sikereinek egyik alappillére. Emellett megtartja azt a kiterjesztett felelősségi kört is, amelyet 2025-ben kapott a csapat versenyirányítási részlegén belül
- írja a Motorsport.
A találgatások a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után erősödtek fel, amikor a meghatódott, könnyeivel küszködő Lambiasét mutatták a leintés után a kamerák. Emiatt többen úgy vélték, a szakember távozás előtt áll.
Később azonban kiderült, hogy személyes okok miatt merültek fel kérdések a jövőjével kapcsolatban, mivel a felesége rákos betegséggel küzd.
A mostani bejelentéssel a Red Bull és Verstappen kettőse ismét stabil alapokra helyezte a következő szezon felkészülését. Lambiase maradása nemcsak a négszeres holland világbajnok, hanem az egész csapat számára egyfajta folytonosságot biztosít a 2026-ban érkező új technikai szabályrendszer előtt.