Max Verstappen mérnöke, az olasz származású brit szakember, Gianpiero Lambiase jövője az utóbbi időben komoly médiafigyelmet kapott, miután több Forma-1-es csapat is szívesen látta volna őt a saját garázsában.

Max Verstappen és Gianpiero Lambiase a jövőben is együtt dolgoznak a Red Bullnál

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Max Verstappen fellélegezhet?

Az elmúlt hónapokban olyan istállók neve is felmerült, mint a McLaren, a Williams vagy az Aston Martin, ám

a Red Bull megerősítette: Lambiase marad a csapatnál, és a 2026-os idényben is ugyanazt a kulcsfontosságú szerepet tölti be, amely hosszú évek óta Verstappen sikereinek egyik alappillére. Emellett megtartja azt a kiterjesztett felelősségi kört is, amelyet 2025-ben kapott a csapat versenyirányítási részlegén belül

- írja a Motorsport.

🚨 | BREAKING!



Gianpiero Lambiase remains at Red Bull in the same role and is under contract until the end of 2027.



📰 @ErikvHaren pic.twitter.com/XGzVO4HKUN — Race+ (@racepluscom) January 6, 2026

A találgatások a 2025-ös idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után erősödtek fel, amikor a meghatódott, könnyeivel küszködő Lambiasét mutatták a leintés után a kamerák. Emiatt többen úgy vélték, a szakember távozás előtt áll.

Később azonban kiderült, hogy személyes okok miatt merültek fel kérdések a jövőjével kapcsolatban, mivel a felesége rákos betegséggel küzd.

A mostani bejelentéssel a Red Bull és Verstappen kettőse ismét stabil alapokra helyezte a következő szezon felkészülését. Lambiase maradása nemcsak a négszeres holland világbajnok, hanem az egész csapat számára egyfajta folytonosságot biztosít a 2026-ban érkező új technikai szabályrendszer előtt.