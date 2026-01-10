Miközben a McLaren uralta az előző idényt, és két egymást követő évben is bezsebelte a konstruktőri bajnoki címet, ezúttal utolsóként közölték a 2026-os bemutatójuk időpontját, amely nem más, mint február 9.

Február 9-én mutatkozik be a McLaren új Forma-1-es versenygépe

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Megvédi a vb-címért a McLaren?

Ezzel a bejelentéssel

a McLaren lett az utolsó a 2026-os szezonra nevezett 11 Forma–1-es csapat közül, amelyik felfedte, mikorra időzíti új versenygépe leleplezését. Az eseményre közvetlenül a bahreini idény előtti tesztek kezdete előtt kerül sor, amely tesztek az idei szezon egyik legfontosabb felkészülési állomásának számítanak

- írja a Motorsport.

Date locked for launch 🔒 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 9, 2026

A wokingi csapat nemcsak címvédőként, hanem az egyik legjobb formában lévő alakulatként készül az új évad kihívásaira.

Az idei szezon technikai szempontból is újat ígér, hiszen a Forma-1 új szabályokat vezet be: többek között mozgatható aerodinamikai elemek váltják a korábbi DRS-rendszert, nő a hibrid erőforrások elektromos teljesítménye, és a mezőny már teljesen fenntartható üzemanyagot használ.