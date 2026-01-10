Live
Itt a nagy bejelentés. A McLaren az utolsó csapatként tartja meg új Forma-1-es autójának bemutatóját a 2026-os szezon előtt, ezzel fokozva a várakozást a mezőnyben. A brit istállót különösen nagy figyelem övezi, hiszen a tavalyi idényben Lando Norris megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, miközben Oscar Piastri harmadikként zárta az összetettet.

Miközben a McLaren uralta az előző idényt, és két egymást követő évben is bezsebelte a konstruktőri bajnoki címet, ezúttal utolsóként közölték a 2026-os bemutatójuk időpontját, amely nem más, mint február 9.

Február 9-én mutatkozik be a McLaren új Forma-1-es versenygépe
Február 9-én mutatkozik be a McLaren új Forma-1-es versenygépe
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Megvédi a vb-címért a McLaren?

Ezzel a bejelentéssel 

a McLaren lett az utolsó a 2026-os szezonra nevezett 11 Forma–1-es csapat közül, amelyik felfedte, mikorra időzíti új versenygépe leleplezését. Az eseményre közvetlenül a bahreini idény előtti tesztek kezdete előtt kerül sor, amely tesztek az idei szezon egyik legfontosabb felkészülési állomásának számítanak

 - írja a Motorsport. 

A wokingi csapat nemcsak címvédőként, hanem az egyik legjobb formában lévő alakulatként készül az új évad kihívásaira.

Az idei szezon technikai szempontból is újat ígér, hiszen a Forma-1 új szabályokat vezet be: többek között mozgatható aerodinamikai elemek váltják a korábbi DRS-rendszert, nő a hibrid erőforrások elektromos teljesítménye, és a mezőny már teljesen fenntartható üzemanyagot használ.  

