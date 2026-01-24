A 28 éves autóversenyző, Álex Palou tavaly sorozatban harmadszor, összességében negyedszer lett az IndyCar versenysorozat bajnoka, ám korábbi csapata, a McLaren nem zárta őt a szívébe. A wokingi istálló eleinte harminc-, később húszmillió dolláros kártérítést követelt tőle, amiért ő szerződést szegett: Palou korábban aláírta, hogy a McLaren Racing IndyCar-csapatában folytatja a pályafutását, miközben F1-es tesztversenyző is lesz, ám a spanyol pilóta mégis maradt a Chip Ganassi Racingnél, ráadásul a Forma-1-ben sem segítette tovább az istállót.

A spanyol pilóta, Álex Palou 2022-ben az Egyesült Államokban szabadedzésen is vezethette a McLaren F1-es autóját

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A héten döntött az ügyben a bíróság, eszerint végül Palounak és stábjának több mint 12 millió dollár kártérítést kell fizetnie a kereskedelmi veszteségek kompenzálására. Erről az ítéletről mindkét fél részben elégedetten, részben elégedetlenül nyilatkozhatott.

„A bíróság döntése megmutatja, hogy az ellenem felhozott követelések teljes mértékben eltúlzottak voltak – nyilatkozta Palou. – Csalódást keltő, hogy ennyi időt és pénzt fordítottak ezeknek a vitáknak a lefolytatására, amelyek közül többnek a bíróság szerint sem volt valódi értéke, pusztán azért, mert úgy döntöttem, nem vezetek a McLarennél, miután megtudtam, hogy nem tudnak Forma–1-es versenyülést biztosítani számomra.

Csalódott vagyok, hogy bármilyen kártérítést megítéltek a McLarennek.

Nem szenvedtek el veszteséget, hiszen profitáltak abból a versenyzőből, aki engem helyettesített. Jelenleg tanácsadóimmal együtt mérlegelem a lehetőségeimet, és egyelőre nincs további megjegyzésem. Várom a közelgő szezont a Chip Ganassi Racinggel” – áll Palou közleményében.

A McLaren és Álex Palou ügye véget ért

„Ez egy teljes mértékben helyénvaló eredmény a McLaren Racing számára. Ahogy az ítélet is mutatja, egyértelműen bizonyítottuk, hogy minden egyes szerződéses kötelezettségünket teljesítettük Álex felé, és maradéktalanul betartottuk mindazt, amiben megállapodtunk. Köszönjük a bíróságnak, hogy elismerte azt a rendkívül jelentős üzleti hatást és fennakadást, amelyet Álex szerződésszegése okozott a csapatunknak – mondta Zak Brown, a McLaren Racing vezérigazgatója, aki hozzátette: a csapat egy későbbi tárgyaláson a jogi költségek megtérítését is kérni fogja."