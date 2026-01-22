A 2026-os Forma–1-es idény a sportág történetének egyik legnagyobb technikai megújulását hozza: a teljesen új alváz- és hajtásrendszer-szabályok átrendezhetik az erőviszonyokat, ez pedig nagy esélyt nyújt a Mercedesnek.

Íme, az új 2026-os Mercedes

Fotó: Mercedes F1/Facebook

Új szabályok, új remények: vb-címért megy majd a Mercedes?

A Mercedes, amely 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri címet szerzett a hibridkorszak elején,

ismét kiaknázni reméli a motorfejlesztési fölényét. A Brixworthben és Brackley-ben dolgozó mérnökcsapat több éves előkészülete után a gyártó szakértői szerint a W17 képes lehet visszavezetni a márkát az élre.

Toto Wolff csapatfőnök hangsúlyozta, hogy a 2026-os év a teljes megújulásról szól:

A Forma–1 alapjaiban változik meg, és mi felkészültünk erre az átmenetre. Az új szabályok minden téren innovációt és maximális fókuszt követelnek. A W17 fejlesztése és a Petronas-szal folytatott hosszú távú együttműködésünk mind ennek a szellemében zajlik.

F1 2026 has arrived 👊 Get your first look at the W17 🤩 pic.twitter.com/gV8i22De0Q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

A Mercedes idén is változatlan pilótapárossal vág neki a szezonnak: a brit George Russell és az olasz újonc, Kimi Antonelli vezetik majd az autót. Russell, aki 2022-ben csatlakozott a csapathoz, most először érezheti úgy, hogy reális esélye van a bajnoki címért harcolni. Antonelli a 2025-ös szezon végén már ígéretes formát mutatott, és ifjú kora ellenére stabil teljesítményt várnak tőle.

A W17 külső megjelenése megőrzi a Mercedes klasszikus ezüst-fekete színvilágát, amelyet ezúttal is a főszponzor Petronas zöld színe egészít ki egy lendületes vonal formájában. A legújabb elem a motorburkolaton látható fekete csíkozás, amely sportosabb megjelenést kölcsönöz az autónak.

A bemutatón a Mercedes egy új, jelentős partnerséget is bejelentett a Microsofttal, ami tovább erősíti a csapat technológiai hátterét. A Mercedesnél abban bíznak, hogy a W17 bemutatkozása a sikeres visszatérés kezdete lesz.

A 2026-os szezon előtti tesztidőszak három különálló eseményből áll. Az első, zárt kapus tesztet Barcelonában tartják január 26–30. között, majd két további gyakorlás következik Bahreinben február 11–13. és 18–20. között. Ezután két hét marad a csapatoknak a felkészülésre, mielőtt március 6–8. között megkezdődik a szezon az ausztráliai Melbourne-ben rendezett Ausztrál Nagydíjjal.