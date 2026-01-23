Live
Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Ilyet sem gyakran látni. Szokatlan incidens zavarta meg a Mercedes új Fomra-1-es autójának bejáratását: valaki drónnal rögzítette és élőben közvetítette a W17-es modell titkos shakedown tesztjét.

A Mercedes csapata csütörtökön mutatta be hivatalosan az idei konstrukciót, a W17-est, amelyet rögtön pályára is vitt egy rövid forgatási nap keretében.

Sokakat érdekelt az új Mercedes
Fotó: HANDOUT / Mercedes-Benz Group AG

Hogy tudták felvenni a Mercedes titkos tesztjét?

Az esemény azonban nagyobb nyilvánosságot kapott a tervezettnél, 

miután egy névtelen személy illegálisan reptetett drónt a pálya közelében, és valós időben osztotta meg a felvételeket az interneten.  

A Mercedes napját egyébként is számos hír kísérte: tegnap reggel jelentették be, hogy a Microsoft lesz a csapat új főszponzora, délben pedig közzétették a W17-es festésének hivatalos képeit.

A mostani incidens viszont új szintre emeli a titoktartás körüli kihívásokat, hiszen eddig legfeljebb lesifotók szivárogtak ki a hasonló eseményekről – élő közvetítésre azonban még nem volt példa.  


Később egyébként nyilvánosságra kerültek a hivatalos pályás képek is a Forma-1-es Mercedestől, de a Motorsportol is úgy fogalmazott: „nem gondoltuk volna, hogy egy ilyen amatőr 'behind the scenes' felvétel napvilágot lát, gyakorlatilag azonnal, amikor zajlott a shakedown teszt."

