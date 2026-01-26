A jelenleg 57 éves Michael Schumacher 2013 decemberében szenvedett életveszélyes fejsérülést, amikor síelés közben elesett a francia Alpokban.

Vajon láthatjuk még Michael Schumachert?

Fotó: - / POOL

Javult Michael Schumacher állapota?

Azóta állapota szigorúan őrzött családi titok, hiszen felesége, Corinna a kezdetektől fogva igyekezett megvédeni férjét a nyilvánosság figyelmétől.

A mostani információk szerint a német sportikon

továbbra is 24 órás felügyeletet igényel, de állapota annyira javult, hogy időnként kerekesszékben sétáltatják a mallorcai birtokán vagy svájci otthonának, a Genfi-tó melletti villájának kertjében. Egy forrás elmondta, hogy Schumacher képes bizonyos dolgokat felfogni a környezetéből, bár „valószínűleg nem mindent ért meg teljes mértékben”.

Az elmúlt években több találgatás is napvilágot látott a versenyző kommunikációs képességeiről, sőt, olyan hírek is terjedtek, hogy csak pislogással tud kapcsolatot tartani. A mostani beszámolók szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak.

A Schumacher család nagy gondot fordít a magánélet megőrzésére. Tavaly három korábbi alkalmazottat is elítéltek, amiért azzal fenyegetőztek, hogy nyilvánosságra hozzák a sportoló jelenlegi állapotáról készült titkos felvételeket.

A hónap elején Schumacher lánya, Gina-Maria egy ritka, megható családi fotót osztott meg édesapja születésnapja alkalmából. A képen még a baleset előtti idők boldog családja látható, a felirat pedig csak ennyit mondott:

A legjobb örökre. Boldog születésnapot, papa.

Bár Michael Schumacher továbbra sem tért vissza a nyilvánosság elé, az új hírek reményt adnak rajongóinak, hogy a Forma–1 királya lassan, de biztosan javuló úton halad.