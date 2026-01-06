Pierre Gasly komoly kritikák kereszttüzébe került, miután egy vörös Marlboro-dzsekis képet osztott meg magáról síelés közben, éppen Michael Schumacher születésnapján. A 29 éves Forma–1-es pilóta az Alpokból jelentkezett, ahol a szezonon kívüli pihenését tölti barátnőjével.

Pierre Gasly botrányt okozott a Forma-1-ben azzal, hogy Michael Schumacher síelős fotóit másolta. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A poszt Schumacher 57. születésnapján jelent meg, és alig több mint 12 évvel azután, hogy a legendás versenyző súlyos síbalesetet szenvedett, amikor letért a kijelölt pályáról a francia Alpokban. Azóta sem tudni, pontosan milyen állapotban van.

Schumachert gyakran látták síelés közben Ferrari-felszerelésben, amelyen jól látható volt az akkori dohányszponzor, ezért sok F1-rajongó úgy vélte, Gasly ezzel akart tisztelegni előtte.

Pierre Gasly kiborította a Forma–1-es közösséget

Sokan úgy gondolják, hogy nagyon rossz ötlet volt az Alpine versenyzőjének a posztja. A Daily Mail gyűjtötte össze a reakciókat:

„Nem tudom, hogyan gondolta, hogy ez jó ötlet.”

„A síelés örökre tönkretette Schumacher életét, akkor hogy jutsz arra a következtetésre, hogy úgy tisztelegj előtte, hogy a születésnapján síelsz, és még ki is posztolod a közösségi médiára?”

„Rendkívül ízléstelen, tiszteletlen, és teljesen nem odaillő.”

„Nem a legjobb döntés, tekintve, hol történt a baleset.”

„Valami nagyon rossz érzés fog el, amikor egy F1-es pilóta síelni megy.

„Ez a fajta tisztelgés Schumacher előtt nem tűnik a legjobb ötletnek.”

Michael Schumacher lánya szívszorító üzenetet tett közzé

Mint ismert, Michael Schumacher síelés közben súlyos fejsérülést szenvedett: fejét egy sziklába ütötte, ami traumás agysérülést okozott. Azóta éjjel-nappali ellátásban részesül. A mindennapi állapotáról rendkívül kevés információ szivárgott ki, mivel családja a Genfi-tó melletti otthonában szigorú titoktartásban ápolja.

Két gyermeke azonban – köztük az egykori F1-pilóta Mick Schumacher– időnként posztol róla a közösségi médiában. Legutóbb a lánya, Gina-Maria osztott meg egy gyerekkori családi fényképet apja születésnapjára.

A képen apjával, testvérével és édesanyjával, Corinnával látható, a felirat pedig így szólt:

„A legjobb örökre. Boldog születésnapot, Apa!”

Gasly olyan képeket is megosztott, amelyeken felvonón ül, illetve barátnőjével, a portugál Kika Gomesszel pózol a sípályán – a kép többek szerint kísértetiesen hasonlít Schumacher és felesége, Corinna korábbi hasonló fotóihoz.