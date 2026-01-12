Lewis Hamilton már 41 éves, első ferraris szezonja pedig csalódást keltően sikerült. A hétszeres világbajnok 2026-ban feledtetné a tavalyi fiaskót, azonban nem valószínű, hogy az olasz csapatnak hosszú távú tervei lennének vele. A Ferrari számára a Haas fiatal pilótája, Oliver Bearman tökéletes választás lehet Charles Leclerc mellé.

Oliver Bearman (középen) a Ferrari akadémiájáról került ki

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A fiatal tehetség 2021 végén csatlakozott a Ferrari Driver Academy-hez, majd fokozatosan haladt előre a ranglétrán: két F4-es bajnoki cím, számos dobogós helyezés az F3-ban, valamint F2-es győzelmek előzték meg emlékezetes debütálását a 2024-es Szaúdi Nagydíjon. Carlos Sainz vakbélgyulladása miatt állhatott rajthoz akkor Bearman, aki élete első F1-es versenyét pontszerző helyen (7.) zárta a Ferrarival.

Oliver Bearman tökéletes választás lehet a Ferrari számára?

A 20 éves pilóta a 2025-ös idényben a Haas csapatánál kapott lehetőséget, és remekelt első teljes szezonjában. Bearman 41 pontot gyűjtve az egyéni összetett 13. helyén zárt, három egységgel megelőzte lényegesen tapasztaltabb csapattársát, Esteban Ocont.

A fiatal brit öt egymást követő versenyen szerzett pontokat

– Szingapúrtól kezdve egészen Las Vegasig –, ami eddig egyetlen Haas-pilótának sem sikerült. Kiemelkedő mexikói teljesítményével, amikor a kilencedik helyről a negyedikre jött fel – miközben Russellt, Antonellit és Piastrit is maga mögött tartotta – korát meghazudtoló versenyzői képességeket mutatott. Bearmant elkezdték Max Verstappenhez hasonlítani, teljesítményével jelezte, hogy készen áll egy nagyobb csapat ülését elfoglalni.

Oliver Bearman szenzációs teljesítményt nyújtott a 2025-ös idényben

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / POOL

Hamilton utódját tulajdonképpen már megtalálta a Ferrari

A pályafutása csúcsán már rég túljutott Hamilton helyzete nem egyértelmű, jövője akár már a 2026-os idény után bizonytalanná válhat, egy újabb sikertelen szezont követően végleg visszavonulhat az F1-től.

Bearman tökéletes utódja lehet a hétszeres világbajnoknak, a zavartalan folytonosságot képviselheti a jövőben.

Az akadémiai rendszerben megszerzett Ferrari-DNS-e azt jelenti, hogy tisztában van az olasz csapat kultúrájával és elvárásaival – emeli ki elemzésében a racingnews365.com portál. A külső igazolásokkal ellentétben nem lenne szükség alkalmazkodási időszakra a Ferrari egyedi követelményeihez, a Scuderia házon belül megoldhatja ezt a kérdést. A mindössze 20 éves Bearman előtt még több mint egy évtized állhat a motorsport csúcsán, ami bőven elegendő idő lehet ahhoz, hogy segítségével a vb-címről álmodozó Ferrari visszajusson a csúcsra.