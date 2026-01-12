Live
A 2026-os idényben még Lewis Hamilton lesz Charles Leclerc csapattársa a Ferrarinál, ám az olasz istálló már megtalálhatta a hétszeres világbajnok utódját. A jelek egyelőre arra utalnak, hogy a 20 éves Oliver Bearman előtt szép jövő állhat a Scuderiánál.

Lewis Hamilton már 41 éves, első ferraris szezonja pedig csalódást keltően sikerült. A hétszeres világbajnok 2026-ban feledtetné a tavalyi fiaskót, azonban nem valószínű, hogy az olasz csapatnak hosszú távú tervei lennének vele. A Ferrari számára a Haas fiatal pilótája, Oliver Bearman tökéletes választás lehet Charles Leclerc mellé.

Oliver Bearman (középen) a Ferrari akadémiájáról került ki
Oliver Bearman (középen) a Ferrari akadémiájáról került ki
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A fiatal tehetség 2021 végén csatlakozott a Ferrari Driver Academy-hez, majd fokozatosan haladt előre a ranglétrán: két F4-es bajnoki cím, számos dobogós helyezés az F3-ban, valamint F2-es győzelmek előzték meg emlékezetes debütálását a 2024-es Szaúdi Nagydíjon. Carlos Sainz vakbélgyulladása miatt állhatott rajthoz akkor Bearman, aki élete első F1-es versenyét pontszerző helyen (7.) zárta a Ferrarival.

Oliver Bearman tökéletes választás lehet a Ferrari számára?

A 20 éves pilóta a 2025-ös idényben a Haas csapatánál kapott lehetőséget, és remekelt első teljes szezonjában. Bearman 41 pontot gyűjtve az egyéni összetett 13. helyén zárt, három egységgel megelőzte lényegesen tapasztaltabb csapattársát, Esteban Ocont. 

A fiatal brit öt egymást követő versenyen szerzett pontokat 

– Szingapúrtól kezdve egészen Las Vegasig –, ami eddig egyetlen Haas-pilótának sem sikerült. Kiemelkedő mexikói teljesítményével, amikor a kilencedik helyről a negyedikre jött fel – miközben Russellt, Antonellit és Piastrit is maga mögött tartotta – korát meghazudtoló versenyzői képességeket mutatott. Bearmant elkezdték Max Verstappenhez hasonlítani, teljesítményével jelezte, hogy készen áll egy nagyobb csapat ülését elfoglalni.

Haas F1 Team's British driver Oliver Bearman celebrates getting the fourth position during the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 26, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / POOL / AFP)
Oliver Bearman szenzációs teljesítményt nyújtott a 2025-ös idényben
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / POOL

Hamilton utódját tulajdonképpen már megtalálta a Ferrari

A pályafutása csúcsán már rég túljutott Hamilton helyzete nem egyértelmű, jövője akár már a 2026-os idény után bizonytalanná válhat, egy újabb sikertelen szezont követően végleg visszavonulhat az F1-től. 

Bearman tökéletes utódja lehet a hétszeres világbajnoknak, a zavartalan folytonosságot képviselheti a jövőben. 

Az akadémiai rendszerben megszerzett Ferrari-DNS-e azt jelenti, hogy tisztában van az olasz csapat kultúrájával és elvárásaival – emeli ki elemzésében a racingnews365.com portál. A külső igazolásokkal ellentétben nem lenne szükség alkalmazkodási időszakra a Ferrari egyedi követelményeihez, a Scuderia házon belül megoldhatja ezt a kérdést. A mindössze 20 éves Bearman előtt még több mint egy évtized állhat a motorsport csúcsán, ami bőven elegendő idő lehet ahhoz, hogy segítségével a vb-címről álmodozó Ferrari visszajusson a csúcsra.

