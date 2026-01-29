„Jó volt ma újra pályára menni, különösen az új autóval. Idén rengeteg kihívás kell majd szembenéznünk a rajtrácson, úgyhogy jó volt belevágni a munkába” – idézi a RacingNews365 Piastrit, aki az előző szezonban a harmadik helyen végzett a vb-pontversenyben.

Piastri tudja, hogy idén nem lesz egyszerű szezonja a McLarennek

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Piastri komoly kihívásokra számít

A McLarennek már csak az utolsó tesztnap áll rendelkezésére Barcelonában, így sürgető a probléma gyors kijavítása. Piastri szerint a korlátozott pályaidő ellenére a McLaren már azonosított néhány fejlesztendő területet.

„Már most azonosítottunk néhány dolgot, amin javíthatunk, hogy az autó kicsit kellemesebb érzetet adjon” – folytatta az ausztrál.

A pilóta kiemelte, hogy az új autók teljesen eltérnek az elmúlt évek konstrukcióitól, és ez is része a tesztelés céljának.

Holnap még egy napunk van a pályán. Tovább szokjuk az autót, és jobb képet kapunk arról, hogyan érződnek a különböző beállítások. Ezután megtaláljuk a megfelelő irányt, hogy az autó gyorsabb legyen és jobb érzést nyújtson”

– tette hozzá a 24 éves pilóta.