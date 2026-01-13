Live
Mély nyomot hagyott benne, és hosszú évekig kísérte az eset. Pierre Gasly, az Alpine Forma-1-es versenyzője a közelmúltban újra felidézte Antoine Hubert tragikus halálát, amely a 2019-es spái Forma-2-es futamon történt.

A francia sztárversenyző, Pierre Gasly elmondta, hogy gyerekkoruk óta szoros barátság fűzte Antoine Huberthez, és a veszteséget csak hosszú évek alatt tudta feldolgozni.

Pierre Gasly soha nem felejti el a barátját
Pierre Gasly soha nem felejti el a barátját 
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pierre Gasly: évekig tartott feldolgozni Hubert halálát

A tragédia napja számára máig élénken él az emlékezetében.

Láttam a piros zászlót, de először nem tudtam, mi történt, csak azt, hogy nagy a baj. A csapatfőnököm szólt, hogy Antoine is benne volt az ütközésben. Amint véget ért a megbeszélés, rohantam, hogy többet tudjak meg. A lépcsőn lefelé menet megláttam a szüleimet sírva – abban a pillanatban minden világossá vált 

– emlékezett vissza Gasly.

A Motorsport beszámolója szerint Gasly és Hubert útjai már a gokartos éveik alatt összefonódtak, később pedig a nevelőszériákban is együtt fejlődtek, sőt, még szobatársak is voltak az akadémiai időszakuk alatt. 

