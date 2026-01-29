A Red Bull új pilótája, a Racing Bullstól az első számú csapathoz előléptetett Isack Hadjar az első barcelonai tesztnapon a leggyorsabb időt futotta, azonban kedden a falhoz csapta az autót.
A Red Bull alkatrészre vár, pénteken folytatja a tesztelést
A francia pilóta balesetét követően az energiaitalosok nem tudtak megoldást találni a keletkezett károkra a helyszínen, ezért jelenleg tartalék alkatrészekre várnak. A Red Bull a szerdai után a csütörtöki gyakorlást is kénytelen kihagyni, az osztrák istálló a pénteki napon folytathatja a tesztelést.
Hadjar már letudta a maga részét, így a hét utolsó munkanapján a négyszeres világbajnok Max Verstappen ül majd autóba. A holland eddig csak esős körülmények között rótta a köröket, száraz pályán még nem próbálhatta ki az új versenygépet.
A hírek szerint a Red Bull csütörtök estére várja a szükséges alkatrészeket,
a csapat optimista azt illetően, hogy péntekre mindennel elkészül, így teljesítheti a harmadik tesztnapját.
Az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autókat illetően még akad bőven fejleszteni való, az új F1-es gépeket a pilóták szerint egyelőre bonyolultabb vezetni, mint a korábbiakat.
