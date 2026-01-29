A Red Bull új pilótája, a Racing Bullstól az első számú csapathoz előléptetett Isack Hadjar az első barcelonai tesztnapon a leggyorsabb időt futotta, azonban kedden a falhoz csapta az autót.

A Red Bull pilótája, Isack Hadjar komoly károkat okozott a csapatának

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Red Bull alkatrészre vár, pénteken folytatja a tesztelést

A francia pilóta balesetét követően az energiaitalosok nem tudtak megoldást találni a keletkezett károkra a helyszínen, ezért jelenleg tartalék alkatrészekre várnak. A Red Bull a szerdai után a csütörtöki gyakorlást is kénytelen kihagyni, az osztrák istálló a pénteki napon folytathatja a tesztelést.

Hadjar már letudta a maga részét, így a hét utolsó munkanapján a négyszeres világbajnok Max Verstappen ül majd autóba. A holland eddig csak esős körülmények között rótta a köröket, száraz pályán még nem próbálhatta ki az új versenygépet.

A hírek szerint a Red Bull csütörtök estére várja a szükséges alkatrészeket,

a csapat optimista azt illetően, hogy péntekre mindennel elkészül, így teljesítheti a harmadik tesztnapját.

PICTURES OF MAX ON TRACK (in the rain too 😌)#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/59ke8sYItx — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026

Az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autókat illetően még akad bőven fejleszteni való, az új F1-es gépeket a pilóták szerint egyelőre bonyolultabb vezetni, mint a korábbiakat.