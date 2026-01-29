Live
A 2026-os Forma-1-es idényre jelenleg Barcelonában készülnek a csapatok. Az előszezoni teszt csütörtöki napját a Red Bull azonban kihagyja, mert Isack Hadjar keddi balesetének komoly következményei adódtak.

A Red Bull új pilótája, a Racing Bullstól az első számú csapathoz előléptetett Isack Hadjar az első barcelonai tesztnapon a leggyorsabb időt futotta, azonban kedden a falhoz csapta az autót.

DETROIT, MICHIGAN - JANUARY 15: Isack Hadjar of France and Oracle Red Bull Racing looks on from the stage during the Red Bull Racing season launch at Michigan Central Station on January 15, 2026 in Detroit, Michigan. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Red Bull pilótája, Isack Hadjar komoly károkat okozott a csapatának
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Red Bull alkatrészre vár, pénteken folytatja a tesztelést

A francia pilóta balesetét követően az energiaitalosok nem tudtak megoldást találni a keletkezett károkra a helyszínen, ezért jelenleg tartalék alkatrészekre várnak. A Red Bull a szerdai után a csütörtöki gyakorlást is kénytelen kihagyni, az osztrák istálló a pénteki napon folytathatja a tesztelést.

Hadjar már letudta a maga részét, így a hét utolsó munkanapján a négyszeres világbajnok Max Verstappen ül majd autóba. A holland eddig csak esős körülmények között rótta a köröket, száraz pályán még nem próbálhatta ki az új versenygépet. 

A hírek szerint a Red Bull csütörtök estére várja a szükséges alkatrészeket, 

a csapat optimista azt illetően, hogy péntekre mindennel elkészül, így teljesítheti a harmadik tesztnapját.

Az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autókat illetően még akad bőven fejleszteni való, az új F1-es gépeket a pilóták szerint egyelőre bonyolultabb vezetni, mint a korábbiakat.

