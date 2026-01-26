A Red Bull mögött a brit George Russell zárt a Mercedesszel, míg a harmadik helyen az argentin Franco Colapinto végzett az Alpine-nal. Az egyéni és konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren, valamint a Ferrari várhatóan kedden teljesíti első köreit, az Aston Martin legkorábban csak csütörtökön tud pályára gurulni, míg a Williams nem készült el az új versenygépével, így ők teljes egészében kihagyják a gyakorlást. A csapatok ezen a héten járatják be az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autóikat. A cél az, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén miként állnak az új autókkal.

A Red Bull volánja mögött Hadjar volt a teszten

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Red Bull bekezdett Barcelonában

Február közepén Bahreinben már a teljesítményen lesz a hangsúly, a március elején sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt ugyanis kétszer három napot gyakorol majd a mezőny a közel-keleti helyszínen. A csapatok most az ötből három napon gurulhatnak pályára autóikkal, ezzel is biztosítva, hogy kijavíthassák az esetleges hibákat anélkül, hogy hátrányt szenvedjenek emiatt a többiekkel szemben. Az autók ugyanis kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók. A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.