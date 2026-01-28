A Forma-1 2026-os idénye tulajdonképpen már hétfőn elkezdődött Barcelonában, ahol a csapatok egészen péntekig járathatják be zártkörű tesztelés keretében az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelően átalakított autóikat. Az első tesztnapon a Red Bull új pilótája, a Racing Bullstól feljebb lépő Isack Hadjar volt a leggyorsabb, a keddi gyakorlás azonban kellemetlen módon ért véget francia pilóta számára.

Isack Hadjar falhoz csapta a Red Bullt Barcelonában

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Red Bull pilótája összetörte az autót

A 21 éves versenyző a keddi nap délutáni etapjában kapta meg az RB22-es volánját Max Verstappentől, de a barcelonai pálya 14-es kanyarjában hibázott, ami az egész programja végét jelentette. Hadjar elveszítette uralmát az autó felett, amit a falhoz csapott, az interneten pedig meg is jelentek képek és videók arról, amint a pályabírók éppen mentik a megsérült Red Bullt. Az időjárás sem könnyítette meg a pilóták, így Hadjar dolgát sem – a második napon tartósan nedves körülmények uralkodtak a pályán –, bár nem tudni, hogy emiatt csúszott-e ki a fiatal versenyző, aki 45 megtett körnél járt ekkor.

A motorsport.hu beszámolója szerint a Ferrari új autója kedden debütált Barcelonában, az SF-26-ot a délelőtti órákban Charles Leclerc, a délutáni etap során pedig Lewis Hamilton vezette.

Az olaszok programját a csúszós aszfalt ellenére sem hátráltatták technikai problémák, bár a hétszeres világbajnoknak sikerült egy ízben a kavicságyban kikötnie.

A péntekig tartó barcelonai programot követően az F1-es mezőny februárban, Bahreinben folytatja majd a tesztelést.

